Domácí bohoslužba za zemřelé

V čase, kdy není možné osobně se účastnit bohoslužeb, je více prostoru pro modlitbu a bohoslužby doma. Ve spolupráci s liturgikem P. Petrem Soukalem přinášíme návrh bohoslužby za zemřelé, kterou si můžete uspořádat.



Nejprve si připravte místo k modlitbě (Písmo, kříž, svíčka, případně třeba katechismus nebo rodinné fotoalbum).



Začněte znamením kříže. Je možné zazpívat vhodnou píseň.



Úkon kajícnosti



– vlastními slovy;



– modlitbou některého kajícího žalmu: 6, 32, 38, 51, 37, 130, 143;



– děti se v rodině mohou omluvit, pokud někoho předtím zlobily;



– manželé se mohou omluvit sobě navzájem;



– úkon kajícnosti je možné zakončit slovy: „Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.“ Ostatní se mohou k této modlitbě přidat odpovědí: „Amen.“



Čtení z Písma



– vhodné je vybrat některý úryvek ze čtení, která se používají při pohřbu (k dispozici na Liturgie.cz);



– po prvním čtení ze Starého zákona nebo novozákonní epištoly se může zarecitovat (nebo doma zazpívat) některý z žalmů, který vyjadřuje důvěru v Boha (např. 16, 23, 91, obecně lze doporučit třeba žalmy z kompletáře).



Rozjímání Písma



– po četbě je možné nechat slovo doznít ve chvíli ticha;



– modlí-li se nás více, můžeme o přečteném Božím slově mluvit (co nás zaujalo, v čem nás povzbudilo, co nám říká o naší smrti, jakou naději můžeme mít, když máme víru aj.).



Zde může zaznít tematický článek z Katechismu katolické církve



– např. I. oddíl, kde se probírá vyznání víry;



– stejně poslouží kompendium, které je vytvořeno z otázek a stručných odpovědí.



Modlitba, která je odpovědí na slyšené Boží slovo



– může začít chválou a díkem (za dar života, za dar spásy, naděje, věčného života…);



– v modlitbě přímluv můžeme vzpomenout na zemřelé;



– dětem možná pomůže, když v této chvíli otevřeme rodinné fotoalbum a ukážeme si na fotografiích, za koho se vlastně konkrétně modlíme (je-li přítomen někdo z pamětníků, může připomenout, za co všechno našim zemřelým vděčíme, co pro nás vykonali, co udělali pro farnost apod.).



Modlitba Otče náš



– je modlitbou, ve které je obsaženo vše,zač se máme modlit;



– v úvodu k této modlitbě je možné zdůraznit význam prosby: „zbav nás od zlého“;



– je možné připojit další modlitby (Věřím v Boha, Zdrávas Maria, Odpočinutí věčné);



– modlitba na úmysl papeže.



– Modlitbu můžeme zakončit zpěvem vhodné písně (např. Blíž k tobě, Bože můj).



Modlitba za zemřelé na hřbitově



– Je vhodné, pokud to dovolí okolnosti, zajít na hřbitov a pomodlit se, zapálit svíčku;



– zejména pro děti to bude zajímavý a ve tmě i dobrodružný, nevšední způsob modlitby.



