Zahrada jako živá učebnice

Blíží se svátek sv. Františka – patrona stvoření. Připomíná nám krásu všeho živého i naši odpovědnost za ně. Jak je ale vysvětlit dětem? V roudnickém farním Ekocentru Zvonice si to vzal za své herec Jan Horák, známý mj. právě svou rolí skromného svatého ve svém autorském představení František blázen.





Městské děti nemají mnoho příležitostí užít si divoké přírody. Poskytuje-li jednu z mála farní zahrada (jako třeba ta v Roudnici nad Labem – na snímku), je to skvělá šance předat i něco z křesťanského pohledu na svět. Snímek Jan Horák



Společně s manželkou Zuzanou, dalšími roudnickými farníky a se spolupracovníky ekology, biology či pedagogy od roku 2016 postupně přetvářejí dříve zpustlý a nevyužívaný pozemek někdejší klášterní zahrady. A činí tak způsobem, který přírodě a přirozeným procesům nechává co nejvíc prostoru.



„Přáli jsme si, aby zahrada nebyla jen bezúčelně udržovaná, ale aby se otevřela lidem a ti ji mohli využívat a vzít si ji za svou,“ vysvětluje mi Jan Horák. Pod stromy ve svažité zahradě bečí ovce, voní kompost, ještě teď na sklonku léta bzučí hmyz v bylinkových záhonech. „O vznik bylinkové zahrádky se přičinili studenti z pražského arcibiskupského gymnázia. Jezdili sem na duchovní obnovy a při nich vždy odvedli kus práce,“ směje se Jan Horák. Benediktinské heslo „ora et labora“ tak přineslo i hmatatelný výsledek.



Útočiště pro drobné tvory



Kromě altánku dnes prostor doplňují také informační tabule o životě v zahradě. Příchozí – velice často to bývají školky a další děti z okolí – se díky nim seznámí se zvířecími obyvateli Ekocentra. Počtou si o ovcích i včelách, ale i o hmyzu, který obývá zdejší kamenité tarásky či hmyzí domeček, o žížalách, které pomáhají provzdušňovat kompost, o drobných obyvatelích místních zahradních jezírek. „K našim jezírkům se stahují ptáci a chodí se sem napít, takže je můžete krásně pozorovat. Jsou tu také žáby, a jeden rok dokonce do jezírek nakladly vajíčka a vylíhli se pulci,“ podotýká Jan Horák. „Žijí tu ježci a kuny, a vídám tady dokonce chráněné nosorožíky,“ dodává. Nosorožík kapucínek je až čtyřcentimetrový brouk s výrazným rohem na hlavě, ne nepodobný roháči.



Pečovat o místní biotop pomáhá nejen cíleně přírodní údržba zahrady; aktivně se zapojují i dětští návštěvníci. „S paní Pavlou Hoppovou, která sem děti bere v rámci svých programů ‚Učíme se venku‘, postavili třeba ještěrkoviště – kameny vyskládané do tvaru ještěrky, mezi kterými nacházejí vhodná útočiště drobní plazi a spousta hmyzu,“ ukazuje Jan Horák. Ve farním „Klubu kutilů“ vyráběli i ptačí budky. Například kosi se ale stěhují i do dutin, které tu do stromů vysekali strakapoudi. Podobně pouhé na pohled zanedbané kouty s kameny, klacky a divokými rostlinami znamenají přirozené skrýše hlavně pro ježky.



„Vzal jsem si za svou myšlenku, že člověk má Boží stvoření svěřené do péče, je za ně odpovědný a má povinnost se o ně starat. Když se tu nabízí příležitost vést skrze tuhle zahradu děti ke vztahu ke stvoření, k zodpovědnosti za ně a ukázat jim, jak stvoření navzájem souvisí a jak ovlivňuje i nás lidi – musíme prostě tuto možnost využít,“ zdůrazňuje Jan Horák.



Zahrada je otevřená všem, ať už v ní probíhá některý program, nebo zájemce zvedne telefon a s Horákovými se sám domluví. Tak to často dělají právě školky. „Paní učitelky bývají za tuhle možnost moc rády, protože u školky třeba mají zahrádku, ale pečlivě udržovanou. Kdežto tady, a to uprostřed města, je kus divoké přírody, kde děti mohou pozorovat živočichy, lézt po stromech, šplhat do svahu,“ říká Jan Horák s tím, že návštěvníci přijíždějí i ze vzdálenějších míst včetně Prahy. 8. a 9. října k tomu budou mít další příležitost. Díky letošnímu grantu Zelené oázy od Nadace Partnerství se vysadily nové byliny a nyní se bude na Zvonici společně stavět zahradní domek, ve kterém v budoucnu příchozí najdou nezbytné zázemí včetně posezení, tekoucí pitné vody či elektřiny třeba i pro přípravu čaje nebo kávy. „Jak se to dělá, nám přijde ukázat letošní živnostník a srdcař roku Ústeckého kraje Miloš Kratochvíl,“ zve Jan Horák. Potřebné informace najdete na facebooku Ekocentra Zvonice nebo webu farnostroudnice.cz.



