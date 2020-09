Začněme od modlitby a úžasu

Vydání: 2020/36 Poděkování za dar úrody, 1.9.2020, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Doma 36

Střídání liturgických období adventu, Vánoc, postu a Velikonoc se v církvi ustálilo už ve středověku. Právě v těchto dnech prožívaná Doba stvoření, která je oslavou přírody, se naproti tomu v křesťanských církvích slaví teprve několik desítek let.





Výprava na pouť nebo modlitební vycházku během Doby stvoření nás přiblíží přírodě a kráse stvoření. Snímek Vojtěch Pospíšil/Člověk a Víra



Ekumenické společenství si připomíná toto období od 1. září (Den modliteb za péči o stvoření) až do svátku sv. Františka z Assisi. „Během tohoto času se spojujeme jako jednotná rodina v Kristu a slavíme pouta, která máme mezi sebou a s každým živým tvorem na zemi,“ zvou ke společnému slavení představitelé řady církví na celosvětové úrovni. Sdružují se v Poradním výboru Doby stvoření a každoročně připravují jednotné téma.



Letos je zastřešujícím tématem „Milostivý rok pro Zemi“. Doba stvoření se zaměřuje na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a pustošení planety. Milostivý rok podle starozákonní tradice, jak ji popisuje 3. kniha Mojžíšova, je slovy organizátorů „čas pro Zemi k odpočinku od neustálého vykořisťování, čas pro obnovu ekosystémů a lidí“.



Jak prožívat a tematizovat úctu ke stvoření ve farním společenství a v rodině vysvětluje jedna z organizátorek Doby stvoření v Česku, Světla Hanke Jarošová z iniciativy Žít Laudato si’: „Tento čas nám má otevřít oči a připomenout, že s Ježíšem se potkáváme opravdu všude. Nejen v kostele při mši svaté, ale také v lese nebo v chudých lidech. Například v těch, které potkat nemůžeme, protože žijí daleko od nás a jsou postiženi klimatickou změnou – kterým se zmenšuje životní prostor, protože se například posouvá hranice pouště.“



Zapojit se do oslav se tedy může úplně každý svou vlastní iniciativou nebo akcí v rámci svých farností, sborů, společenství, ale i v rodině. „Téma úcty ke stvoření začíná právě v rodině, kde se rodí nový život, kde se zakládá úcta ke Stvořiteli. Jsme obklopeni technologickými výdobytky a naše děti jsou velmi málo v přímém kontaktu s krásným světem, který stvořil Bůh. Prožívají ho přes displeje mobilů nebo z okýnka auta. Bylo by dobré využít začátek podzimu, vystoupit z technologických štítů a podívat se přímo do lesa, i když třeba prší,“ zve organizátorka.



Na této straně chceme představit několik možností, které lze uvést do života přímo u vás doma. Nejen úklidem nějakého přírodního zákoutí, ale zejména ve společné meditaci či modlitbě, která je středem křesťanského života, nebo při mši svaté u vás v kostele či ekumenické bohoslužbě ve vaší obci. „Neměl by to být jen nějaký světský aktivismus. Nepřeskakujme ty nejdůležitější kroky – začněme od modlitby, úcty, úžasu a souznění s vesmírem tak, jak nám jej Bůh svěřil,“ připomíná za organizátory Světla Hanke Jarošová



Více podrobností nabídne také Průvodce slavením, což je dokument, který do češtiny přeložila a zveřejnila iniciativa Žít Laudato si’. Ve formátu pdf je k dispozici na www.zitlaudatosi.cz. Další nápady, lze nalézt i v angličtině na www.seasonofcreation.org.



JIŘÍ MACHÁNĚ

Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Doma, Články