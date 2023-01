Začíná Tříkrálová sbírka 2023

Vydání: 2023/1 Poslední slova Benedikta XVI., 3.1.2023

Příloha: Caritas

Tříkrálová sbírka se během dvaceti let rozvinula do nečekaných rozměrů, takže se z ní stala největší sbírka v naší zemi.



Tříkráloví koledníci z Jilemnice. Snímek Jakub Žák



Myslím, že pro všechny to bylo (a stále vlastně je) milé překvapení. Na začátku se mnozí báli navazovat na starobylé tradice. Vždyť moderní svět má jiné metody pro reklamu a shánění sponzorů. Podobně si mnozí myslí, že církev nepatří do dnešního světa, a když, tak někam na okraj. Tříkrálová sbírka svědčí o něčem jiném. Začínají ji studovat i ekonomové na vysoké škole. Vidí v praxi, že neexistuje jen podnikání za účelem zisku. Bohužel, jsou i takové neziskové organizace, které chtějí především uživit sebe, ale Bohu díky za to, že jsou naopak i takové jako Charita, jejímž motorem nejsou peníze, ale soucitná láska, která se ukazuje jako vynalézavá, obětavá a vytrvalá, ba dokonce i jako nakažlivá.



O mnohých lidech v Charitě se říká, že jsou srdcaři, prostě lidé milující své povolání ke službě potřebným. U některých to vyrůstá z upřímné víry, která se projevuje službou potřebným. Vědí, že Kristus řekl: Co jste udělali jednomu z nejpotřebnějších, mně jste udělali. Denně tak prohlubují svou víru, když očima víry dokáží vidět v potřebných Krista a skrze ně mu projevovat svou lásku. Jiní sice křesťanskou víru nemají, ale rádi se k dobrému dílu přidají. A já mám z obou skupin radost, protože vidím, jak rostou ve zralé a krásné osobnosti. To neplatí jen o pracovnících Charity, ale i o dobrovolnících a dárcích, kterých stále přibývá. Zvláštní radost mám z těch, kteří se dovedou rozdělit přesto, že sami nemají mnoho. Koledníci i dárci ukázali, že se nedají snadno odradit. Překonali i pandemii.



Věřím, že i v situaci, kdy kvůli drahým energiím přibylo těch, kteří jsou v opravdové nouzi, ukáží koledníci i dárci zase svou velkorysost.



Věřím, že je potěší, když uvidí, že díky jejich pomoci se někdo nají či ohřeje, nebo vyřeší svůj problém, s nímž si nevěděl rady. Každému z nich srdečně děkuji a děkuji taky Charitě, že rozděluje pomoc velmi zodpovědně, aby se dostala k těm, kdo jsou opravdu potřební.



JAN GRAUBNER, pražský arcibiskup





Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Speciály, Články