Velehradem zazní i slovenská hudba

Vydání: 2023/26-27 Co hlásají velehradské zvony, 27.6.2023, Autor: Tomáš Kutil

Příloha: Léto s KT

Stálicí velehradské pouti je benefiční a hudební Večer lidí dobré vůle. Letos zde kromě Jiřího Pavlici s Hradišťanem, zlínské filharmonie či třeba Michala Hrůzy vystoupí i populární slovenská písničkářka Sima Magušinová.



Písničkářka většinou vystupuje jen s kytarou. Na Velehradě si zazpívá i se symfonickým orchestrem. Snímek archiv Simy Magušinové



V autorské tvorbě Simy Magušinové se hojně objevuje téma víry, ostatně podle svých slov bere zpívání za poslání a dar od Boha. Vystoupení na místě spojeném s počátky křesťanství u nás je tak pro ni velmi speciální, i když na Velehradě si už jednou zazpívala. „Těším se, že se tam setkám s lidmi, kteří vyznávají podobné hodnoty jako já. Je to místo společenství a modlitby,“ sděluje KT. Přestože koncertuje především na Slovensku, do Česka přijíždí ráda. „Pro velehradský koncert jsem vybrala písně Rekviem a Čaro obyčajných vecí. Jednu z nich budu zpívat i s orchestrem, což je pro mě vždy silný zážitek,“ připojuje rodačka z Povážské Bystrice.



Modlitba dvou žen



Pětatřicetiletá Sima Magušinová se hlásí ke katolické církvi. „Víra je pro mě něčím velmi přirozeným, protože můj vztah s Bohem je živý. Přirozeně se tak odráží i v mé tvorbě,“ popisuje. Zároveň se ale podle svých slov nesnaží nijak záměrně evangelizovat a uměle do textů „pašovat“ téma víry. „Hudba je dar, na kterém s Bohem spolupracuji. To mě drží při zemi a při každém vystoupení mi připomíná, že bez Božího požehnání je marné naše namáhání,“ svěřuje se.



Jedním z čerstvých počinů Simy Magušinové je duet, který na jaře nazpívala s ukrajinskou zpěvačkou Milou Medvedovskou. Jde o modlitbu Otčenáš, ve které se prolíná slovenština a ukrajinština. „Dal nás dohromady náš společný klavírista Daniel Špiner. Mila zpívala Otčenáš už předtím sama, já jsem se k ní teď jen přidala. Tak vznikla modlitba, kterou zpívají dvě ženy, co se modlí za sebe, jedna za druhou a také za to, aby skončila válka,“ připojuje.



V Česku Sima Magušinová několikrát vystoupila i s křesťanským písničkářem Pavlem Helanem. „Je skvělý, mám ho ráda jako člověka i jako hudebníka. Stali se z nás postupně také dobří přátelé. Jsme v kontaktu a vždy se těšíme na to, když si spolu můžeme zahrát,“ říká.



Nadhled na horách



Kromě hudby má slovenská písničkářka ještě další koníček: vysoké hory. Podařilo se jí zdolat i nejvyšší horu Evropy – Mont Blanc. „Mám hory ráda stejně jako hudbu. Jsou místem, kde jsem nade vším a kde se mi daří nějak zázračně nadlehčit věci, které mi dole připadají těžké. Nejraději po horách lezu s někým, koho mám ráda a o kom vím, že má hory rád stejně jako já. Pak se radost násobí. Štěstí je krásné, když ho můžeme sdílet,“ dodává s úsměvem.



Sima Magušinová je na Slovensku populární. Už v roce 2009 vyhrála hudební soutěž Gospel talent s písní Nádherný svätý. V roce 2012 vydala ve vydavatelství Studio Lux své debutové album Vyzliecť si človeka. O rok později následovalo druhé album Dobrý deň, to som ja, které bylo podobně jako další dvě vydáno ve vydavatelství Agentúra Joma. Nejnovější, v pořadí už šesté album, vydala v roce 2020 pod názvem Oslobodená.



V roce 2017 byla nominována na ocenění Slovenka roku v kategorii Umění a kultura. Za roky 2019 a 2020 získala cenu Osobnost televizní obrazovky v kategorii zpěvačka. A od slovenských biskupů má ocenění Fra Angelico za křesťanské umění. Nazpívala také písně k několika filmům – například skladbu Krížová cesta k filmu 6743 o biskupovi Michalovi Buzalkovi, píseň Zachovám si svoju tvár k filmu Malá říše nebo píseň Červené polia k filmu Správa. Se skupinou Kryštof nazpívala v roce 2019 titulní píseň Hvězdáři k filmu 3Bobule.



TOMÁŠ KUTIL









Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Speciály, Články