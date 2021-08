Tóny na počest Marcela Duprého

Vydání: 2021/35 Církev prosí za Afghánistán, 24.8.2021, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Perspektivy 35

K poctě jednoho z nejvýznamnějších skladatelů varhanní hudby Marcela Duprého je zaměřen letošní 53. ročník Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Pětice koncertů proběhne od 2. do 16. září.





Letos si hudební svět připomíná půlstoletí od smrti významného francouzského komponisty a varhaníka Marcela Duprého (1886–1971). Desítky let byl titulárním varhaníkem chrámu sv. Sulpicia v Paříži, kde je také zachycen na tomto nedatovaném snímku. Repro KT



Od smrti Marcela Duprého, francouzského varhaníka, pedagoga a komponisty chrámové i světské hudby uplynulo letos 50 let. Výběr z jeho děl je spolu se skladbami dalších tvůrců zařazen do festivalového

programu.



Popudem k založení Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci byl mimořádný nástroj v místním chrámu sv. Mořice, který se s varhanami od sv. Jakuba v Praze dělí o prvenství co do velikosti a početnosti píšťal. Zdejší varhaník Antonín Schindler zde zářijovou hudební přehlídku pořádal od roku 1969 až do své smrti roku 2010. Protože se však nyní svatomořické varhany detailně rekonstruují, jsou koncerty přeneseny do olomoucké katedrály sv. Václava a do kostela Panny Marie Sněžné. Zařazeny jsou i prohlídky tamních varhan s přednáškou o jejich historii.



Vystoupí tuzemští i zahraniční umělci



U Panny Marie Sněžné festival zahájí 2. září večer nazvaný „Barokní lesk varhanních koncertů“. V podání Komorního orchestru Moravské filharmonie a varhanice Michaely Káčerkové zazní hudba Františka Xavera Brixiho, Johanna Sebastiana Bacha nebo Johanna Caspara Kerlla.



6. září se program přesune do katedrály sv. Václava. Zdejší varhany pocházejí z roku 1886 a jejich autorem je krnovská firma Rieger, která též postavila o devadesát let později menší varhany v presbytáři. Program nazvaný „Na italské vlně“ přednese italský varhaník Eugenio Maria Fagiani. Vedle skladeb Duprého, Ottorina Respighiho a některých dalších Italů představí i své vlastní kompozice.



Společně s francouzským varhanním virtuózem a improvizátorem Frédéricem Blancem vystoupí 9. září Svatomichalská gregoriánská schola Brno pod vedením Josefa Gerbricha. Večer nese název „Gregoriánský chorál inspirující“. Připraveny jsou duchovní skladby Marcela Duprého, Andrého Fleuryho a dalších francouzských autorů.



Mistr z Řezna



Do „Tajemství varhanní improvizace“ uvede 13. září dómský varhaník v Řezně Franz Josef Stoiber, vyučující na řezenské Katolické vysoké hudební škole církevní hudby. Přednese preludia a fugy J. S. Bacha, skladby Maxe Regera i své vlastní autorské improvizace.



Přehlídku pak 16. září zakončí koncert „Boží velikost ve varhanní hudbě“ v podání jednoho z nejžádanějších varhaníků současnosti, Američana Nathana J. Laubeho. Ten měl na festival přicestovat už loni, kvůli pandemii bylo však jeho vystoupení přeloženo. Kromě Duprého „Versetů na Mariánské nešpory“ zahraje výběr z děl Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Camilla Saint-Saënse nebo Jeanne Demessieuxové.



Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím webu pořadatele – Moravské filharmonie Olomouc, kde je dostupná i zvýhodněná permanentka.



53. Mezinárodní varhanní festival Olomouc. 2.–16. 9. 2021, program a vstupenky na www.mfo.cz



ALENA SCHEINOSTOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Perspektivy, Články