Vstupme dovnitř pašijového příběhu

Letos poprvé prožijeme velikonoční svátky bez emeritního papeže Benedikta XVI., v jehož životě a díle byly Velikonoce přítomné zvláštním způsobem. Přispěl k lepšímu pochopení jejich nejen božského, ale především zcela pozemského a hluboce lidského významu – pro nás, tady a teď.



Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem od Hanse Hesseho. Snímek v příloze archiv farnosti



Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, 16. dubna 1927 ráno. Od sedmdesátých let pak ve svých dílech rozpracovával teologii velikonočních mystérií, která vrcholí v jeho „Ježíši Nazaretském“ (2007–2012) a papežských encyklikách. „Stůjte pevně ve víře!“ vybídl nás emeritní papež ve své duchovní závěti zveřejněné po jeho smrti v poslední den loňského roku. Dovolujeme si proto tuto velikonoční přílohu otevřít trochou nauky.



Teolog a religionista David Bouma pro ni připravil text, ve kterém náhled Benedikta XVI. na tajemství Kristovy smrti a vzkříšení více přibližuje – se základní myšlenkou plnou naděje, že „události velkopátečního pozdního odpoledne jsou pro Ratzingera spíše předehrou vzkříšení než epilogem ukřižování“. Kdo by se chtěl nad Benediktovým učením o Vzkříšení zamyslet hlouběji, může sáhnout po Boumově čerstvé knižní novince „Není tady. Byl vzkříšen / Ježíšovo zmrtvýchvstání v současné německé teologii“ (Pavel Mervart 2023).



Obsah dalších stran inspirovalo jedno aktuální výročí: už 500 let Kristus trpí, umírá a slavně vstává z hrobu na dvanácti deskách ojedinělého Pašijového cyklu z klášterního kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem. Areál kláštera mimochodem na konci loňského roku získal status národní kulturní památky. Autorem cyklu je Hans Hesse, německý malíř z přelomu 15. a 16. století činný na obou stranách naší severní hranice.



Komiks starý 500 let



Výjimečný soubor z roku 1522, který nezachycuje tradiční zastavení křížové cesty, ale výhradně momenty z evangelií vrcholící slavným Ježíšovým vzkříšením, tvořil původně střed a křídla chrámového oltáře. Nevíme ale, kde, proč a pro koho vznikl: v Roudnici byl objeven v roce 1764 na půdě zámecké jízdárny Lobkowiczů. Ti jej vzápětí věnovali do klášterního kostela, kde visí dodnes. Před několika lety byl komplexně zrestaurován a krátce vystaven i jako součást oslav století existence roudnické galerie.



Roudnická pastorační asistentka a katechetka – a také režisérka a duchovní doprovázející – Zuzana Horáková se vzhledem k aktuálnímu půltisíciletí rozhodla cyklus oživit a spolu s roudnickou galerií zve k obrazům školní děti, s nimiž tato raně renesanční spirituální díla promýšlí jako osobitý komiks. Požádali jsme ji, zda by obdobnou „procházku“ nepřipravila pro dospělé čtenáře KT – tak, aby mohli nad obrazy meditovat, nechat se vtáhnout do příběhu, který zobrazují, a tak ve velikonočním týdnu ve dvanácti zastaveních doprovodit Ježíše na Golgotu a ke zmrtvýchvstání. Ať je vám výsledek k užitku.

