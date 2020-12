Pojďme do Betléma

Vydání: 2020/51-52 Aby se vaše radost naplnila, 15.12.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Příloha: Vánoce s KT

Místo Ježíšova narození, kam na Vánoce každoročně mířily tisíce poutníků a turistů, letos slaví svátky jen s místními obyvateli.



Věřící zapalují svíčky v bazilice Narození Páně, která stojí na místě, kde se podle tradice narodil Ježíš. Snímek Profimedia



Sváteční shromáždění probíhají kvůli protipandemickým opatřením jen v komorním počtu a přenášejí se online. Jedním z nich bylo začátkem prosince rozsvícení vánočního stromu na náměstí Jesliček před bazilikou Narození Páně. Ta stojí na místě, kde se narodil Ježíš. „Zde se v Betlémě vtělilo Boží slovo, Princ pokoje, Ježíšek, který se narodil v prosté jeskyni. Byl poslán všemohoucím Bohem, aby změnil dějiny lidstva směrem od hříchu, otroctví a temnoty k milosti a spáse,“ uvedl betlémský starosta Anton Salman (do této funkce je podle tradice jmenován vždy křesťan) při slavnostní akci, které se tentokrát účastnila jen malá skupinka místních Palestinců a duchovních. Místní skauti slavnost doprovázeli hrou na dudy a další tradiční nástroje.



Radostná zvěst o uzdravení



„Vánoce letos přicházejí, zatímco svět trpí pod jhem bezpráví, pronásledování a nemoci. Přesto chceme, aby se po nebi nad Betlémem linula radostná zvěst, že zítřek bude lepší, dobro převáží, lidstvo se uzdraví z bolesti a utrpení a pandemie covid-19 ustane,“ pokračoval starosta. „Jsme děti Boží a musíme žít jako rodina… Naléhavě prosím Všemohoucího, aby uzdravil nemocné a zraněné, propustil zadržené a vrátil domů deportované,“ uzavřel. Palestinský premiér Mohammad Shtayyeh pak dal pokyn k rozsvícení stromu z bezpečí své kanceláře v Rámaláhu a ani pětaosmdesátiletý prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se slavnosti osobně nezúčastnil.



Nový patriarcha



Protipandemická omezení budou provázet i tradiční půlnoční mši svatou v betlémském kostele sv. Kateřiny, kterou o Štědrém dni slaví jeruzalémský patriarcha. Tím papež na konci října jmenoval dosavadního apoštolského administrátora, arcibiskupa Pierbattistu Pizzaballu OFM, který se počátkem prosince v Jeruzalémě slavnostně ujal úřadu.



Izrael, kudy zpravidla většina turistů do Betléma ležícího na území palestinské samosprávy míří, je letos kvůli pandemii pro cizince uzavřen, stejně jako hraniční přechod z Jordánska. To mnohým místním lidem zaměstnaným v cestovním ruchu způsobilo nemalé problémy (více v anketě). A na všechny obyvatele doléhá omezení vycházet. Na území palestinské samosprávy žijí zhruba čtyři miliony lidí – z nich 97 % muslimů a cca 2 % křesťanů různých denominací, ještě méně je židů a věřících dalších náboženství.



TEREZA ZAVADILOVÁ









