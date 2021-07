Čím jezdí Svatý otec?

Vydání: 2021/27-28 Putování od Velehradu k Tetínu, 29.6.2021, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Léto s KT

I papež musí něčím jezdit. Automobilky se už desítky let předhánějí, aby pontifikům nabídly pohodlné i bezpečné svezení. Nahlédněte s námi do (téměř) bílého vozového parku.





Při Národní pouti v roce 2019 papež svezl ve svém Mercedesu i děti z české výpravy. Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra



Katolická církev obohatila slovní zásobu řadou nových pojmů. Jedním z těch mladších, které ovšem velmi dobře zná prakticky celý svět, je „papamobil“. Specifické vozítko k modernímu papežství neodmyslitelně patří, doprovází hlavu katolické církve při audiencích na Svatopetrském náměstí i při zahraničních cestách.



Papežové se v dávné historii pohybovali mezi davy věřících na nosítkách. Když nastala éra automobilů (a když to dovolila politická situace), Vatikán se před novinkou neuzavíral, rychle zareagoval a hned jich také několik pořídil. Od té doby papežové jezdili už v lecčems: v upravených Jeepech, obludných náklaďácích, ale i ve světoznámém sporťáku s koněm ve znaku, ve kterém se svezl Jan Pavel II. v severoitalském Maranellu, domově automobilky Ferrari. Od atentátu na tohoto papeže právě před 40 lety v roce 1981 (více v KT 20) se na bezpečnost a konstrukci papamobilů klade mnohem větší důraz. Podrobný přehled papežských vozítek nabídne ve svém textu motoristický novinář Martin Frei.



Auta podle Laudato si’



Z výběru dopravního prostředku lze také vyčíst něco o charakteristikách pontifikátů papežů 20. století. Například Svatý otec František klade důraz mimo jiné na ekologii a je známý i svou neokázalostí a šetrností. A taková jsou i jeho auta, v garáži už má třeba upravenou „lidovou“ Dacii. Minulý rok dostal také ekologickou Toyotu Mirai, kterou pohání vodíkové palivové články.



Ve vatikánském vozovém parku by měl přibýt i první „elektropapamobil“. Nový model Františkovi plánuje darovat americký elektromobilový start-up Fisker. „Inspirovalo mě, že papež František je velmi ohleduplný k životnímu prostředí a dopadům klimatických změn na budoucí generace,“ vysvětlil svou motivaci zakladatel Henrik Fisker, který si ze setkání s papežem odvezl i podepsanou designérskou skicu. Elektrický model Ocean by měl jít do výroby příští rok.



Svatý otec mnohdy dostává zvláštní dary, automobily a motocykly nevyjímaje. Považte, k čemu by mu bylo mnohasetkoňové Lamborghini nebo motocyklový chopper Harley-Davidson? Proto tyto stroje spíše putují do dobročinné aukce a výtěžek k potřebným.



Historie papežské dopravy



Konečně, zajímavé automobilové kousky můžeme najít i ve Vatikánských muzeích, kde jedna část expozice mapuje historii papežské dopravy. Kromě aut jsou tu třeba i staré kočáry, honosnější než kdejaká zámecká síň – jak popisuje ve svém příspěvku bohoslovec Dominik Frič, který muzeum i s automobilovou expozicí nedávno navštívil.



KAREL PUČELÍK











