Se svatým Jiřím na štítě

Skauti slaví. Nikoliv pouze rekordní růst své členské základny, ale jako každý rok také svátek sv. Jiří, svého patrona.



Tradiční pouť na Ivančenu se letos uskuteční 23. dubna. Snímek Dominik David / Člověk a Víra



Scházejí se například při poutích. Na beskydskou Ivančenu vystoupají společně s biskupem Martinem Davidem (23. 4. od 11.00) k mohyle z kamení, které sem nanosili během let na památku nacisty zavražděných skautů. Na Svatý Kopeček se s nimi vypraví zase arcibiskup Jan Graubner (23. 4. od 9.00). Svůj pozdrav a přání jim adresuje také Jan Baxant, nejstarší „nový skaut“ v řadách našich biskupů, který se ke Skautům Evropy přidal až v roli litoměřického biskupa před dvěma lety.



V řadě měst a farností se skauti sejdou v krojích nejen na bohoslužbě, ale také na slavnostním ohni. Už zakladatel skautingu, anglický lord Baden-Powell, totiž sv. Jiří, rytíře symbolizujícího vítězství dobra nad zlem, zvolil patronem hnutí. Skauti a skautky ho nejčastěji slaví také tím, že si na sebe do školy či práce vezmou skautský šátek nebo přímo obléknou kroj. Pořádají i nejrůznější akce a dobročinné projekty.



A jejich řady se stále rozrůstají. Ukázalo to i poslední sčítání skautů během pravidelné registrace členů. Mnohaletý růst zájmu o skauting trvá a pokračoval i během pandemie. V Česku je nyní 73 315 skautek a skautů. Junák – český skaut je největší výchovná organizace pro děti a mládež u nás a má o 75 % více členů a členek než před patnácti lety. České skautské hnutí tak roste nejrychleji v Evropě. Aktuální meziroční nárůst členské základny Junáka – českého skauta byl pak nejvyšší za dvacet let, když přibylo 4 513 skautek a skautů. Nejpočetnější výchovnou kategorií jsou tradičně světlušky a vlčata, jde o 24 435 holek a kluků. Celkem je u nás 2 283 oddílů sdružených do 479 skautských středisek. Jen za minulý rok přibylo 26 nových oddílů. Dobrovolníků ovšem ve stejném tempu nepřibývá, a tak se oddíly postupně učí pracovat s dospělými nováčky – tedy s lidmi, kteří skautingem jako děti neprošli, ale skautské hodnoty jsou jim blízké. Rostoucí zájem o skauting má i stinnou stránku – mnohde jsou dlouhé čekací listiny.



Hledání příležitostí k pomoci



Skauting stojí na unikátní metodě výchovy na postojích (hodnotách), které vycházejí z křesťanských principů, učí se prostřednictvím zkušeností a funguje v menších týmech a skupinách, což napomáhá rozvoji empatie i sociálních vztahů. Některé oddíly dokonce tvoří centrum farních společenství.



„Skautská výchova vede skauty a skautky mj. k aktivnímu hledání příležitostí, jak se zapojit do pomoci druhým. To bylo znát třeba v uplynulých dvou letech a je to aktuální i nyní, kdy pomáháme lidem z napadené Ukrajiny. Z některých skautských kluboven se stala dočasná přístřeší pro uprchlíky, skautské oddíly pořádají sbírky materiální i finanční pomoci, na skautských akcích už nyní vítáme ukrajinské děti. Pomoc lidem v nouzi je zkrátka jednou z klíčových hodnot skautingu, a růst skautingu je tak dobrou zprávou pro celou českou společnost,“ shrnuje mluvčí českých skautů Barbora Trojak.



