Promluvy do světa, který zešílel

Vydání: 2021/32 Jezuité slavili svého patrona, 3.8.2021

Příloha: Perspektivy 32

Před osmdesáti lety čelilo Spojené království prakticky neustálému bombardování německým letectvem. V té době dostal oxfordský učitel C. S. Lewis dopis z BBC s nabídkou zapojit se do náboženského vysílání veřejnoprávní stanice. Spisovatel k mikrofonu přistoupil poprvé 6. srpna 1941 a jeho promluvy znamenaly mimořádný přísun naděje pro miliony posluchačů.





Lewisovy válečné promluvy na rozhlasové stanici BBC v letech 1941–1943 přinášely naději mnoha posluchačům. Jejich poselství je nadčasové. Snímek ČTK



Útěšné promluvy do světa, který zešílel – tak odkazuje esejistka Kathleen Norrisová k sérii rozhlasových vysílání pro BBC, jejichž autorem je známý a dodnes oblíbený křesťanský autor C. S. Lewis (1898–1963). Tehdy – bude tomu už 80 let – zněl Lewisův hlas v britských domácnostech sužovaných zoufalstvím a nejistotou druhé světové války. Mluvíme zde o všudypřítomné hrozbě německých náletů, potravinových lístcích a nedostatku základního zboží a samozřejmě o strachu o život příbuzných a přátel v aktivní vojenské službě.



Ačkoliv svět, který tehdy zešílel, je o poznání jiný než dnešní svět se svými neduhy, Lewisovo dílo K jádru křesťanství, vzniklé na základě těchto promluv, je stále živé. Důvodem takové nadčasovosti může být především to, že lidé jsou stále stejní a C. S. Lewis se prokázal nejen zde, ale i ve svých dalších knihách a esejích jako skvělý znalec lidského charakteru. Navíc jsou jeho argumenty svou svěžestí a důsledností zábavné dokonce i pro ty, kdo s ním nesouhlasí. V neposlední řadě se Lewisovo dílo snadno čte, protože autorův slovník je prost jakýchkoliv nesrozumitelných teologických výrazů, nepromyšleně na sebe navršených náboženských pojmů, stejně jako nic neříkajících jazykových girland.



Jaké ale je podle Lewise křesťanství oloupané od své sentimentální a rétorické slupky? Ať už jste sami knížku K jádru křesťanství četli, nebo váháte, jestli si vůbec najde místo ve vaší knihovně, kulaté výročí Lewisova rozhlasového projektu je příležitostí na tuto otázku odpovědět a zároveň se zamyslet nad tím, jakou inspiraci nám může dát dnes.



Nezředěné křesťanství, přímé a konkrétní



Stejně jako Lewisův jazyk, i křesťanství, do nějž své čtenáře uvádí, je nezředěné, přímé a zcela konkrétní. Není to náboženství pohodlné, poskytující únik ze světa a nalinkované podle lidských přání. Je to náboženství, které je především pravdivé, jak podotýká Lewis v jedné z válečných promluv: „Hledáte-li pravdu, můžete nakonec najít i útěchu; hledáte-li útěchu, nenaleznete útěchu ani pravdu – najdete jen sladké lichotky a přání, jež jsou otcem myšlenky.“ Pravda je pro Lewise základním kritériem a můžeme předpokládat, že i pro jeho dobové publikum vystavované válečné propagandě muselo být samotné hledání pravdy a smysluplnosti důležitým zdrojem naděje.



Křesťanství v Lewisově podání tedy není jen nějaký náhodný světonázor, který lze následovat, když se to člověku hodí, a vytěsnit, nezapadá-li do jeho plánu. Přijmeme-li jej za pravdivé, pak už to musí být se vším všudy – včetně zcela jasných nároků pro každodenní život. Nejde totiž o náboženství, jehož prvotním cílem by bylo povznést se do mystických výšin či získat nějaké mimořádné vědění. Je záležitostí zcela praktickou. I to může být důvodem, proč ze všeho nejdřív mluví Lewis o přirozeném mravním zákoně. Vede člověka k zamyšlení, že intuitivně cítíme, že bychom měli konat dobro (přinejmenším, že by alespoň vůči nám lidé měli být dobří, ohleduplní a spravedliví). Zároveň vnímáme, že tomu tak není. Ve světle učení o stvoření, dědičné vině a vykoupení získává tato základní lidská zkušenost nejen své vysvětlení, ale i toužebné východisko. Toto je jádro křesťanství, o němž Lewis mluví a na nějž pak navazují konkrétní mravní požadavky a dogmatické formulace.

Více v článku, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.



BARBORA ŠMEJDOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Perspektivy, Články