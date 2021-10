Rodina ve změněné době

Vydání: 2021/41 Světová synoda začíná, 5.10.2021, Autor: Aleš Opatrný

Společností víří debaty o tom, co to je rodina a zda je v ohrožení. Slovo „rodina“ se i letos dostalo na předvolební billboardy a kdekdo se pasoval do role zachránce rodin. Jaké světlo do této situace vnáší papež František?



Papež František nepoužívá termín „tradiční rodina“. Důležitější pro něj je hledat cesty, aby křesťanské rodiny ztělesňovaly krásný model, ve kterém je radost žít. Ilustrační snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



O rodině můžeme dnes slyšet mnohé a často protichůdné výroky. Například: „Tradiční rodina se přežila.“ Od jiných: „Je třeba podpořit tradiční rodinu.“ Další opakují: „Rodina je v krizi.“ Také lze slyšet, že rodina je nejstarší instituce v lidstvu, která trvá. Všechny tyto a podobné výroky reagují sice na něco skutečného, ale většinou částečný poznatek prezentují jako popis celkového stavu. Živé jsou také spory o definici rodiny, totiž zda rodinu tvoří zásadně muž a žena (případně v islámu více žen) a děti, nebo zda si lze rodinu poskládat podle libosti jinak. Papež František vstupuje do této mnohotvárné debaty způsobem, který je inspirativní a který je dobré si osvojit.



V katolické církvi nechybějí většinou krásné představy o ideálním způsobu života jednotlivce i rodiny, a také tvrdé odmítnutí a odsouzení toho, co se od ideálu liší. Papež na synodě o rodině a v posynodálním dokumentu Amoris laetitia (Radost z lásky) ideály nepopírá, uvádí je, ale nestaví jen na nich. Neproklamuje jen krásné obrazy života, které by zůstávaly nenaplněny. Nejdřív se ptá na situaci a chce rozlišovat. Proto příprava synody o rodině začala širokým dotazováním v celé církvi.



A papež při jednání synody také žádal o upřímnou otevřenost a svobodné vyjádření každého, kdo v jednání synody hovořil. Byla tak popisována situace bez příkras a bez paušálního odsuzování. Dobré bylo pojmenováno jako dobré a pochváleno, nedobré nebo zlé bylo odmítnuto. Přitom nebyli odmítnuti ti, kteří křesťanské představy nenaplňují, i když ideály byly připomínány. Papež vyzýval k přijetí v lásce, k duchovnímu rozlišování, k docenění toho, co je v konkrétních manželstvích nebo v párovém soužití dobré a schopné růstu, i když je to třeba jen částečné naplnění ideálu. Odmítal postoj „všechno, nebo nic“ a žádá od pastýřů doprovázení manželů na životní cestě, a to ve světle víry.



Rok rodiny jako příležitost



Papeži Františkovi leží situace a život rodin v současném světě trvale na srdci, jak ukazuje jasně v exhortaci Amoris laetitia. Chce rodinám především pomáhat k tomu, aby v ní její členové lidé žili svůj život nejen podle přikázání správně, ale aby ho žili v radosti z evangelia a v radosti z Boží pomoci. Proto vyhlásil Rok rodiny Amoris laetitia, trvající od letošního 9. března do 26. června příštího roku, kdy bude zakončen Světovým setkáním rodin v Římě. Do té doby je třeba si klást otázky, čím ho v konkrétních podmínkách naplníme. Nejde v prvé řadě o masové akce. Jde o životy rodin. A ty by se v mnohém mohly a měly inspirovat textem Amoris laetitia a nezůstávat jen u nekonečných kontroverzí o přístupu ke svátostem rozvedených a znovu sezdaných. Je třeba promýšlet papežovy inspirace a zvažovat, jak tyto myšlenky vnímat a používat v úvahách o rodině a v praktické pastorační péči.



Při pastorační návštěvě Slovenska zdůrazňoval papež František tři věci, potřebné pro rozvoj života církve v současném světě: tvořivost, svobodu a dialog. Tedy ne v prvé řadě odsuzování nebo pohled zpět, který by idealizoval minulost a chtěl ji nějakým způsobem navrátit do současnosti, ale hledání a uskutečňování cest k dobrému životu v současném světě. Papež neužívá a nepropaguje pojem „tradiční rodina“, který si ostatně kdekdo přivlastňuje a vykládá po svém. Ve svých úvahách a proslovech vychází z reality a na ni reaguje z pozice evangelia. Chce vést církev současností kupředu, protože celý život člověka a zejména život z víry má být cestou vpřed, nikoliv útěkem do minulosti nebo ubytováním se v ní.

Mons. Aleš Opatrný. Autor je pastorální teolog a vyšehradský kanovník, přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy









