Hleďme na pastýře Františka

Vydání: 2020/43 Nabídnout ruku k pomoci, 20.10.2020, Autor: Lukáš Nosek

Příloha: Perspektivy 43

Nová encyklika, tedy okružní list, papeže Františka je jedním z nejdůležitějších papežských textů několika posledních desetiletí. Na svátek sv. Františka z Assisi byla zveřejněna s názvem Fratelli tutti (Bratři všichni). Papež v ní vybízí lidstvo ke vzájemnému bratrství – léku na nemoci světa.



Svatý otec František v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech po boku vrchního imáma univerzity Al-Azhar Ahmeda At-Tajjiba, s nímž loni v únoru podepsali Deklaraci o mezilidském bratrství. Právě na ni navazuje současná papežova encyklika. Snímek ČTK



Nová encyklika plní hlavní rubriky internetových serverů, první strany tištěných médií, objevují se krátké i rozsáhlé komentáře. V budoucnu můžeme čekat řadu kolokvií a konferencí s tématy, která tento okružní list řeší. Zřejmě budou vycházet na to konto i obsáhlé monografie nejen od vatikanistů a teologů, etiků a odborníků na mezinárodní vztahy, ale i od sociologů, politologů, filozofů. Nová encyklika se totiž nevěnuje jen tématům čistě křesťanským nebo úzce spjatým s katolickým svátostným životem.



Náš svět je nemocný



V první kapitole si papež do důsledku všímá současných chyb, nezdarů a slabin celé lidské civilizace. Nejen analyzuje nezdravé formy křesťanství, ale odkazuje i na nebezpečné projevy změny klimatu, na pravicový extremismus, upozorňuje na kulturu odpadu (skartace), na alarmující absenci etických hledisek v politice a masmédiích a konečně podtrhuje neblahou podřízenost politiky ekonomice, kdy je jediným kritériem ekonomický profit.



Problémem je také ztráta důvěry v obecné dobro. V souvislosti s covidem-19 si papež všímá, že pandemie ukázala, jak jsme všichni propojeni, že jsme na jedné bárce, že tvoříme jednu velkou rodinu, že změnu k lepšímu neuskuteční jen lídři, ale my všichni. I proto papež poukazuje, že závažným problémem našeho světa je uzavřenost, sebestřednost a egoismus. A z toho důvodu se podnětně věnuje i myšlenkám o reformě OSN.



Všichni jsme členy jedné rodiny



Na těchto základech upozorňuje na pozapomenutou pravdu víry: Všichni jsme si navzájem bratry a sestrami. Odkazuje přitom na Ježíše: Všichni jste bratry (Mt 23,8). Vzájemná otevřenost, schopnost naslouchat, zájem o druhého, dialog, důvěra, uznání odlišností a sociální přátelství. To jsou medikamenty k uzdravení dnešního nemocného světa.



Téma bratrství je hlubokou intuicí, která nabývá na síle odkazem právě na postavu Prosťáčka z Assisi. Není snad v dějinách křesťanství jiné postavy, která by nazvala Slunce svým bratrem a Lunu, planetu Zemi nebo smrt svou sestrou.



Italský šéfredaktor jezuitského magazínu La Civiltà Cattolica Antonio Spadaro SJ upozorňuje, že téma bratrství bylo také prvním tématem Františkova pontifikátu. Zmiňuje jeho vůbec první projev ihned po zvolení, kdy na balkoně Svatopetrského náměstí vyzval: Modleme se jeden za druhého, modleme se za celý svět, aby zde bylo společné bratrství. Spadaro dále uvádí, že bratrství je i klíčovým slovem nové encykliky, kde se vyskytuje 44krát. Bratrství nutně vede k sociálnímu přátelství (tj. praktickými činy pomáhat druhým). A je úzce navázáno na spravedlnost, lidská práva a odpovědnost za společné dobro.

Více v článku, který lze nalézt v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.

LUKÁŠ NOSEK. Autor je teolog a arabista

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Perspektivy, Přílohy