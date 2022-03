Obrazy, které otevírají srdce

Vydání: 2022/13 Papež navštívil zraněné děti, 22.3.2022, Autor: Radek Gális

Příloha: Perspektivy 13

Šest nových velkoplošných tapiserií s výjevy ze Zjevení sv. Jana získala českobudějovická katedrála sv. Mikuláše. Pro KT o své inspiraci hovořil jejich autor, známý slovinský umělec a teolog P. Marko Ivan Rupnik SJ.



Šest Rupnikových velkoplošných tapiserií z cyklu Výjevy z Apokalypsy v českobudějovické katedrále slavnostně požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil za autorovy přítomnosti 18. března. Snímek ČTK



Co vás přimělo ujmout se právě zpracování Apokalypsy?



To, že se jednalo o práci v Česku. A protože jsem za mnohé velmi vděčný otci Tomáši Špidlíkovi, jsem ochoten pro vaši zemi udělat cokoliv, co po mně bude žádat.



Kniha Zjevení má liturgický jazyk, je to text obrazů. Ač se jí zabývám už mnoho let, dosud nikdy nebyla tak výjimečná příležitost představit ji jako syntézu celých dějin spásy. Teologicky je tapiserie velmi silná a říká mnoho věcí, které žádné jiné umění nedokáže sdělit. Myslím, že pro obnovu kostelů je dobrým způsobem, který není násilný a nic v interiéru neničí.



Jak mají lidé k těmto výjevům přistupovat?



Neměli by si klást otázku, co obrazy znamenají, ale dívat se na ně, jako se dívají děti. Nechat výjev, aby k nim sám hovořil, nepředstupovat před něj už s očekávanými představami. Kristus rád mluvil v podobenstvích a každý popis má několik vrstev. Konkrétní obraz a výjev může vyvolávat zase jiný obraz a může se vztahovat k věcem života. Snažím se jen pokorně opakovat Krista: Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do Božího království.



Co tím myslíte konkrétně?



Uvedu příklad: Vyzdobili jsme velkou baziliku sv. Pia v San Giovanni Rotondo a jednou jsem se do ní vrátil, abych se zde o samotě modlil. Vstoupím do krypty, modlím se a najednou slyším za sebou plakat jednu ženu. Po chvíli jsem šel k ní a zeptal se, jestli nepotřebuje pomoc. Uviděl jsem, že byla obrácená k jedné scéně mozaiky, kde Marta slouží Kristu a Marie mu myje nohy. Paní mi odpověděla: „Nepláču, že bych se cítila špatně. S manželem jsme nebyli praktikující křesťané, ale přesto jsme se vzali v kostele. Před časem měl hroznou autonehodu a zůstal absolutně nehybný. Chtěl, abychom si vzali zdravotní sestru, která by se o něj starala. Řekla jsem mu: jsem tvoje žena, budu o tebe pečovat sama. Musím říct, že po mnoha letech je to těžké, ale pečuji o něj s velkou láskou. Když jsem dnes viděla tento obraz, uvědomila jsem si: My dva jsme se vzali v kostele, jsme tělo Kristovo. Každý den tedy myju Kristovo tělo, denně umývám Krista. Tahle chvíle mi změnila život a vytryskla ve mně radost.“ Vidíte, jak jeden obraz připomíná různé výjevy v našem životě.



Slovo „apokalypsa“ je i synonymem válečných hrůz. Jak vnímáte nynější válku dvou křesťanských národů na Ukrajině?



Ve třetí kapitole Geneze je řečeno, že zlo vstoupilo do světa. A to, co zlo převrátilo, jsou vztahy. My křesťané jsme voláni svědčit o vztahu. Myslíme si, že nás spojují pokrevní vztahy, ale není to pravda, opravdu nás spojuje křest. Stále budeme pokoušeni být na straně zla. Narodil jsem se blízko řeky Soča, kde za první světové války (probíhaly zde tehdy těžké boje – pozn. red.) italský kněz slavil mši svatou s italskými vojáky za vítězství. Na druhé straně fronty slavil mši svatou za vítězství i rakouský kněz společně s vojáky z rakousko-uherské armády: Rakušany, Slovinci, Slováky, Čechy i Chorvaty. A pak začala bitva. Tehdy prý byla Soča dočervena zbarvená prolitou krví. Zabíjeli se jenom katolíci mezi sebou. Je to tím, že nevěříme, že křest nás spojuje v jiné rovině.



Radek Gális, Petr Samec, překlad P. Zdeněk Gibiec





Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Perspektivy, Články