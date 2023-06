Nečekáme, až nám děti vyrostou

Vydání: 2023/23 Rekordní Noc kostelů se Santinim, 6.6.2023, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Doma 23

Cestování s dítětem je jiné než o samotě nebo v páru. Ovšem není to o nic menší zábava.



Dětský cestovatel v akci. Snímek archiv autora



Když se vyráží s malým dítětem na větší cestu, nadto za hranice, je samozřejmě třeba se připravit. Doklady, dětský pas, aby věřili, že je dítě naše, kupa oblečení (jeden kufr pro dceru a maminku, batůžek pro tatínka, znáte to...), jídlo, základní léky. Je třeba myslet dopředu.



Při první cestě do zahraničí, kdy jsme letěli s tříměsíčním miminkem, to bylo trochu stresující, s dalšími cestami už jde všechno lépe. Dnes už je naše dvouletá Zita zkušený cestující i letec, překvapivě pozná cestu na letiště a v krosně se ráda nechá vynést na alpské vrcholy. Hned tak něco ji nerozhodí.



Ve společnosti mrněte navíc poznáváme svět jinak. Děti jsou skvělý prostředek pro zahajování konverzací s dalšími rodinami, takže díky nim mnohdy natrefíme na zajímavé lidi nebo alespoň procvičíme cizí jazyk. Víme, jak vypadají volnočasové programy pro britská batolata, jednou málem došlo i na exkurzi do tamějšího zdravotnictví. Nakonec „to nevyšlo“, ale i tak to byla skvělá historka pro státnice z britského sociálního systému.



Podobně pozitivní zkušenosti mají i další rodiče, například novinářka Klára Kubíčková se snaží pro cestování s nejmenšími nadchnout i ostatní. O svůj pohled se podělil i výzkumník a otec čtyř dětí Petr Pavlas. A komu by inspirace bylo málo, může využít záchytných bodů, které pro malé a velké cestovatele připravila psycholožka Marie Mesanyová a její dcera Klára Cooper, která před několika měsíci absolvovala více než den trvající cestu mezi Evropou a Austrálií se třemi dětmi.



KAREL PUČELÍK









Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Doma, Články