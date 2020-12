Na začátku byla kopírka

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Doma 49

Olomoucké Centrum pro rodinný život letos slaví. Už třicet let totiž vydává časopis Rodinný život, ceněného průvodce a pomocníka života maminek a tatínků, jejich dětí i celé řady příbuzných. Ale také kněží, kteří rodiny pastoračně doprovázejí.



Spolupracovnice časopisu Rodinný život Anna Němcová sbírá na výletě s rodinou inspiraci pro tvorbu rubriky Cherubínek. Snímek Ondřej Dědič



Na třiceti šesti stranách v pěti číslech během jednoho roku redakce a její spolupracovníci otevírají témata, která „hýbou“ rodinami. Snaží se povzbudit v duchovním životě, poradit ve výchově, ale dotknout se i těžkostí, jako jsou například závislosti, přílišná pozornost informačním technologiím či problematika homosexuality.



„Časopis založili manželé Tělupilovi z Olomouce, kteří stáli u zrodu našeho Centra pro rodinný život. Dávno před rokem 1989 se snažili podporovat setkávání rodin. Byli v kontaktu s podobně smýšlejícími lidmi i za hranicemi naší vlasti. Aktivně překládali a snažili se dostávat do naší země myšlenky ochrany života od samého početí a metody přirozeného plánování rodičovství,“ přibližuje šéfredaktorka časopisu Šárka Chlupová. Brzy po revoluci Tělupilovi s přispěním přátel v zahraničí přivezli do Olomouce jednu z prvních kopírek. „Na tehdejší dobu to bylo něco nevídaného. Centrum pro rodinný život začalo tehdy organizovat semináře a hned v roce 1990 vydávat pro účastníky bulletin Rodinný život, který se lety rozvinul do současné podoby časopisu,“ vypráví Marcela Řezníčková, redaktorka, která stála u zrodu časopisu.



Dnes má Rodinný život (www.rodinnyzivot.eu) náklad jedenácti set kusů. Není určen jen pro olomouckou arcidiecézi, ale putuje do celé České republiky. Několik čtenářů má i v zahraničí, protože v elektronické podobě jej může redakce odeslat kamkoli do světa.



„Byli bychom rádi, kdyby se náklad zdvojnásobil, abychom pronikli k dalším rodinám, které nás ještě neznají, a dělali jim radost – výběrem zajímavých témat či přínosnými rozhovory s různými osobnostmi. Chtěli bychom, aby v každém čísle našly povzbuzení,“ vyslovuje své přání k třicátým narozeninám šéfredaktorka Šárka Chlupová a dodává: „Také bychom našim přispěvatelům přáli spoustu skvělých nápadů a rodinných zážitků, o kterých pak budou čtenáři číst. Díky našim předplatitelům, kterým nebyla budoucnost časopisu lhostejná, získá časopis novou tvář.“ Od příštího roku tak bude Rodinný život vycházet barevně, ve větším formátu a rozšířený o čtyři strany. „V předvánočním čase je příležitost věnovat roční předplatné jako dárek, který bude těšit celý rok,“ uzavírá šéfredaktorka.



JIŘÍ MACHÁNĚ









