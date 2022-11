Na problémy nemusíte být sami

Vydání: 2022/47 Česká kolej na návštěvě u papeže, 15.11.2022

Příloha: Doma 47

Životní náklady rostou, zejména ceny nájemného a energií, inflace zase zvedá cenu potravin. S jakými problémy se lidé nejčastěji obracejí na charitní občanské poradny?



Důležité je nebát se a nestydět si říci o pomoc. Bezplatné rady nabízejí například poradny zřizované Charitou ČR, které fungují v mnoha městech. Na fotografii je litoměřická poradna. Snímek archiv Charity ČR



Růst nájemného



V případě zvyšování nájemného u nájemní smlouvy uzavřené na několik let nebo na dobu neurčitou existuje omezení. Zvýšení by nemělo přesáhnout během tří let 20 % původní výše. Například nájemné ve výši 10 000 Kč může během tří let pronajímatel u dlouhodobých nájemních smluv zvýšit nejvýše o 2 000 Kč. Pokud nájemní smlouva obsahuje jiné ujednání o zvyšování nájemného, je vhodné se poradit s odborníkem, zda je taková úprava platná.



Mezi lidmi koluje o zvyšování nájemného několik mýtů, často si třeba myslí, že výše zmíněné omezení platí i v případě, že jim „vyprší“ nájemní smlouva a s pronajímatelem podepisují novou. V tomto případě se však vyjednávají nové podmínky. Výše nájemného proto závisí na domluvě mezi nájemcem a pronajímatelem, stejně jako tomu bylo při prvním uzavření nájemní smlouvy.



Zvyšování záloh na energie



Pokud jde o zvýšení záloh na plyn či elektřinu, velmi často se v tíživé situaci ocitají lidé, kteří dosud od státu nepotřebovali žádnou pomoc. Dopady zdražování energií nyní pomáhá zmírnit příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení. Pokud jde o rodiny s dětmi, je možné, že kvůli zvyšování cen budou mít nárok na příspěvek na bydlení. O všechny tyto dávky se žádá na Úřadu práce – oddělení nepojistných sociálních dávek. Podrobné informace včetně orientační kalkulačky pro výpočet příspěvku na bydlení je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.



Nekalé praktiky dodavatelů



S energiemi souvisí i dotazy na různé nekalé praktiky některých zprostředkovatelů či dodavatelů elektřiny nebo plynu. Zprostředkovatelé zpravidla uzavírají se svými klienty „přihlášku“ k výběrovému řízení na nejlevnějšího dodavatele elektřiny či plynu. Nebo to lidem alespoň tvrdí. Při pečlivém pročtení přihlášky, která je psaná velmi malým písmem, člověk ale zjistí, že zprostředkovateli stačí, pokud najde dodavatele energií, který má levnější cenu např. elektřiny než hlavní dodavatel v daném území. Pak zákazníkovi vznikne podle přihlášky povinnost uzavřít s takovým dodavatelem smlouvu na několik let. Pokud si to zákazník rozmyslí a nechce smlouvu uzavřít, zprostředkovatel po něm začne požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Přihlášky jsou často neplatné a žádná povinnost k zaplacení smluvní pokuty pak člověku nevznikne. Proto je důležité vyhledat pomoc advokáta nebo některé z bezplatných sociálně-právních poraden.



Zákazníci některých dodavatelů elektřiny či plynu obdrželi dopis, kterým je dodavatel informuje, že jim změnil cenu dodávané elektřiny nebo plynu. Pokud cena není určená pevně, ale odvíjí se od měnících se cen na burze (tzv. spotový tarif), může člověk díky novele energetického zákona smlouvu o dodávkách energie vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou.



Exekuce a Milostivé léto



Velmi časté dotazy v posledních měsících směřují na možnosti částečného odpuštění dluhů v rámci tzv. Milostivého léta. Do konce listopadu probíhá jeho druhé kolo. Stejně jako u prvního Milostivého léta může toto dobrodiní využít člověk, který má dluh vůči státu (městu, zdravotní pojišťovně, státním „firmám“ atd.). Dluh musí být vymáhán soudní exekutorem s tím, že exekuce byla zahájena nejpozději do 28. října 2021. Dlužník může exekutora požádat o vyčíslení neuhrazené části původního dluhu (jistiny). Po obdržení odpovědi exekutora dlužník zaplatí jen zbývající část jistiny a 1 815 Kč na náklady exekuce (detaily na www.milostiveleto.cz).



Na využití této výjimečné šance však zbývá už jen velmi málo času, proto je třeba jednat co nejrychleji. Milostivé léto končí 30. listopadu, přičemž v některých případech šlo dosáhnout prodloužení lhůty až o pět dní poté, co dlužník obdrží odpověď exekutora. K tomu ale bylo nutno zažádat do 15. listopadu (více jsme psali v KT 46).



Ten, kdo to nestihl do 15. listopadu, má přesto má šanci na částečné odpuštění svých dluhů, ovšem bez prodloužení lhůty. Pro zrychlení procesu a zvýšení šance, že exekutor stihne včas odpovědět, je velmi vhodné využít datovou schránku. To lze doporučit lidem, kteří jsou zvyklí používat e-mailovou komunikaci, datová schránka je zjednodušeně řečeno zabezpečený e-mail pro komunikaci především se státem, exekutory a jinými orgány. Její velkou výhodou je okamžité doručení odeslaných zpráv a také skutečnost, že zprávy odesílané státu jsou zdarma. Každý si ji může zdarma a rychle zřídit na jakékoli pobočce České pošty, na které je kontaktní místo Czech POINT.



Nebát se požádat o pomoc



Do tíživé situace se za posledních několik měsíců či let dostala řada lidí, kteří se o sebe vždy zvládali postarat sami. Proto je přirozené, že někteří z nich se za své potíže stydí a bojí se říct si o pomoc. Je proto velmi žádoucí, abychom své okolí informovali o možnostech pomoci. Ať už jde o možnost požádat o sociální dávky, využití bezplatného sociálně-právního poradenství v občanských poradnách nebo také služeb advokátů (někteří advokáti rovněž poskytují bezplatné poradenství).



PAVEL ŠEJNOHA, právník a vedoucí charitní Občanské poradny v Moravské Třebové

