Kříž je záchranou těch, kdo se topí

Vydání: 2021/8 Postní doba pandemická, 16.2.2021, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU

Do letošního postního období vstupujeme možná s pramalými nadějemi. Po loňském koronavirovém postu jsme se tolik těšili, že letos už budeme zpátky ve vyjetých kolejích – a místo toho se zdá, že tma nemá konce.



Kristus Vševládný na vítězném oblouku v ravennské bazilice sv. Apolináře v Classe z 1. poloviny 6. století. Sv. Apolinář byl prvním biskupem v Ravenně a podle legendy byl žákem sv. Petra. Snímek Wikimedia



V tíživých časech má člověk sklon obracet se ke kořenům, k tomu, z čeho vyrůstá a co je jeho podstatou. Postní období tomu nahrává: Obrať se do sebe, ztiš se, zajeď na hlubinu, zve nás mnoha různými způsoby. Ten, který jsme zvolili jako letošního postního průvodce, chce oba tyto podněty spojit.



Sáhli jsme po textech, které před stovkami let napsali velcí světci, otcové církve, autoři duchovní poezie. Dělí nás od nich více než tisíciletí, a přece jsou nám překvapivě blízcí: ať už šlo o svaté Ambrože, Quodvultdea, Jana Zlatoústého, nebo Efréma Syrského, stejně jako my žili v dobách, kdy před očima viděli měnit se svět, na který byli zvyklí. Bujely lži a bludy, země se hroutily, politici se opájeli mocí. Sami čelili vyhnanství a morové nákaze.



Zamyslet se a porozumět



Jejich díla však ukazují, jak se přesto upínali ke Kříži a snažili se mu porozumět, jak se drželi naděje, jak se snažili vést ty, kdo jim byli svěřeni.



Přinášíme úryvky, které se objevily v nedávných edicích českých nakladatelství i které se teprve připravují k vydání. O komentáře jsme poprosili ty, kdo se o jejich zprostředkování dnešnímu českému čtenáři zasloužili. Starobylými, a přece stále aktuálními texty tak provázejí teologové P. Jaroslav Brož, P. Radek Tichý či P. David Vopřada a překladatelé Mlada Mikulicová a Jiří Pavlík. Meditaci chtějí napomoci i reprodukce dobových děl umění křesťanského Východu.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





Průvodce postní dobou ke stažení zde

