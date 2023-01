Když chystáme farní ples

Vydání: 2023/4 Biskupové: Postavme se strachu, 24.1.2023

S blížícím se postním obdobím začala plesová sezona. Zapojuje se do ní nejedno společenství katolické mládeže, studentů i celých farností. Jak se takový ples připravuje?



Alice a Petr Mackovi spojili dva světy: frekventanty kurzů tanečních a svou farnost. Vznikl tak Ples taneční školy manželů Mackových a teplické farnosti. Snímek archiv taneční školy



Je to velká společenská událost bez ohledu na to, zda se koná v malém městě nebo krajské metropoli. Společenství církve vstoupí bálem a tancem do života místní komunity, pozve mezi sebe sousedy. A to nikoliv na událost liturgickou, zbožnou nebo duchovní, ale za zábavou. A protože křesťané přijali radostnou zvěst, patří radost (i ta malá) k jejich životu a není divu, že se o ni chtějí dělit a šířit ji. Takový ples je také ideální příležitostí, jak prolomit ledy s těmi, kteří místní farní společenství neznají.



Důležité je najít tým dobrovolníků. Tedy lidí, kteří ples opravdu chtějí pořádat nejen tím, že by ho „navrhli“, ale také pomohou s jeho přípravou. Je tedy třeba dát dohromady partu lidí a někoho postavit do jejího čela. Jeden nebo dva lidé nemůžou přípravy zvládnout, z naší zkušenosti je vhodné mít partu aspoň pěti lidí. Držte se zásady, že „každý chvilku tahá pilku“ a o práci se při pořádání takové akce podělte (a nechte někoho takovou práci koordinovat a řídit).



Je dobré dlouho dopředu vybrat a také zamluvit vhodné místo podle předpokládaného počtu hostů. Může jít o společenský či obecní dům, větší farní sál třeba v komunitním centru, ale nabízí se i řada skromnějších prostor. Program se připravuje a hudba sjednává podle volitelného tématu plesu – např. maškarní, retro, prvorepublikový, ponožkový… Tématu se také uzpůsobí výzdoba sálu a další dekorace.



Sestavit program



Samotný ples by měl mít svůj program – od zahájení až po závěr – a také svého moderátora, obvykle mluvného a zkušeného farníka (často se překrývá např. s lektorem biblických čtení). Není dobré celou dobu tančit, také hudebníci si budou chtít odpočinout, proto je na místě připravit i doprovodnou zábavu: můžeme pozvat kouzelníka, zajistit předtančení profesionálních tanečníků nebo mít v rukávu nějaké komické číslo (v tom případě by mělo být skutečně komické). Zvážíme, zda zabavíme hosty třeba také formou her či soutěží, ideálně tanečních. A co se zábavy týče, nesmí chybět tombola!



Neméně důležité je občerstvení. Podle finančních možností promyslíme, zda si můžeme dovolit objednat cateringovou společnost, nebo si vystačíme z vlastních zdrojů z řad dobrovolníků (obvykle spíše dobrovolnic) a zda na to máme také příslušná hygienická osvědčení.



Kdo se nedozví, nepřijde



Zavčas začneme i s propagací. Také na tuto činnost je dobré mít vybrané lidi, kteří za to budou zodpovědní. Zahrnuje to výrobu plakátu, plošný inzerát či pozvánku do předem vybraných místních médií. Musí se postarat také o propagaci na sociálních sítích, v sousedních farnostech na nástěnkách a třeba i formou ohlášek. Propagační skupinka se obvykle stará také o předprodej vstupenek, zajišťuje fotodokumentaci (je dobré dát vědět třeba fotografům ze společenství Člověk a Víra).



A všichni organizátoři si také samotný ples přijdou užít spolu s ostatními!



RENATA LORENCOVÁ a JIŘÍ MACHÁNĚ







