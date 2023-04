Jste připraven rodičům pomáhat?

Už šest italských diecézí dočasně zrušilo roli kmotra při křtu. Vetkly si za cíl znovu přijít na to, v čem spočívá kmotrovská role, ze které se tam stal v lepším případě prázdný zvyk a v horším klíčový vztah v mafiánských sítích.



Křtiny, jen první krok ve vztahu kmotra a kmotřence. Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra



Biskupství ze Sicílie a jihu poloostrova se vydala na cestu rozlišování, jak správně uchopit roli kmotra. „Pověření pracovníci by měli v příštích třech letech sledovat, jak společnost na situaci zareaguje, a případně navrhnout nové formy doprovázení, které by znova vyzdvihly původní smysl kmotrovské role,“ shrnul portál Katholisch.de v březnu, kdy se počet italských diecézí bez kmotrů zdvojnásobil na šest. Třeba biskup diecéze Teano-Calvi v okolí Neapole svůj krok tehdy zdůvodnil tím, že role kmotra nespočívá jen v doprovodu na slavnostní bohoslužbu, ale naopak v dlouhodobém doprovázení na cestě víry.



Otázku, co kmotrovství znamená, si ale kromě Italů může položit každý. Ať už jsme někdy dovedli dospělého ke křtitelnici s pravicí na jeho rameni nebo jsme odpověděli „ano“ na otázku, zda jsme připraveni pomáhat rodičům dítěte v peřince. Povinnosti a nároky spojené s rolí kmotra rozebírá pastorální teolog Aleš Opatrný, který k tématu napsal i drobnou příručku Křest (KNA 2022) s cílem pomoci rodičům a kmotrům představit si, co znamená křest dítěte pro jeho život a jeho vztahy.



Cesta k novému pojetí kmotrovství vede mnohdy k nepochopení u blízkých – to když rodiče vyberou někoho jiného než příbuzného v nepsaném rodinném pořadníku. „Kmotr, to není jen hodná teta. Rodičům před křtem radím, aby si vybrali někoho z okolí, kdo jim je sympatický svou vírou,“ vysvětluje třeba farář z Ostravy-Zábřehu P. Vítězslav Řehulka. Podobný návod dává i dospělým katechumenům.



Jak to může vypadat, ukazuje příklad ze stejné farnosti. „Jsem kmotrou kamarádce a jejímu nejstaršímu synovi. Dva z mých sourozenců pak jejím dvěma dalším klukům,“ začíná vyprávět Helena Fridrichová. Přátelství se začalo rodit v době, kdy si maminka tří synů jako hledající našla cestu do zábřežské farnosti. „Prošla u nás přípravou katechumenů. Hodně jsme si povídaly o všelijakých radostech a starostech. Jako maminka dobře vnímala odlišnosti mezi svými syny a v té době si asi všimla, že mám také více sourozenců – a třebaže jsme každý jiný, držíme pospolu. Asi proto nás oslovila, abychom se kmotry jejích chlapečků stali my,“ pokračuje Helena Fridrichová.



Kmotrou trojnásobné maminky se stala o několik měsíců později o Velikonocích. „Vnímám to jako zodpovědnost, určité přizvání do rodiny,“ uvažuje Fridrichová. Svým kmotřencům by chtěla být nablízku a přitom vnímá, že její role se s tím, jak děti rostou, proměňuje. „Inspirovala mě moje sestra a začala jsem za své kmotřence zapisovat mešní intence. Je skvělé, když na takovou mši svatou pak můžeme jít společně,“ uzavírá kmotra z Ostravy.



Kmotrem se člověk nerodí



Leckoho asi trápí pochybnosti, že by měl být lepším kmotrem a na svého svěřence myslet častěji. Zde však platí, že kmotrem se člověk nerodí, ale postupně stává. Poukazuje na to příběh mladého učitele na církevní ZŠ Robina Nguyena. „Můj kmotr je zároveň můj velmi dobrý kamarád, se kterým jsem toho nemálo zažil. Zároveň to byl jeden z prvních lidí, díky nimž jsem ‚přičichl‘ k víře. Seznámil mě s lidmi z farnosti, až jsem se pomalu stal také jejím členem. Zanedlouho jsem se nechal pokřtít, to mi bylo 24 let,“ popisuje mladý tatínek, pro něhož byl výběr kmotra jednoznačný. „Inspiroval mě k tomu, abych nebyl pouhým anonymním katolíkem,“ shrnuje Robin Nguyen. Je rád, že s kmotrem může diskutovat o víře nebo radostech a smutcích v životě farnosti. „Nevídáme se sice často, ale když ano, tak křesťanský život prožíváme společně. Je mi oporou u otázek ve víře, na které hledáme odpověď. Otevírá mi svět, v němž se mohu najít,“ popisuje dlouhý proces, ve kterém vztah s kmotrem nejprve raší, aby mohl jednou vykvést.



