Jak zachytit pomíjivé okamžiky?

Léto je obdobím, kdy se snažíme nějak zachytit pomíjivé prázdninové okamžiky, výletní místa i interiéry chrámů. Jak na to, aby snímky za něco stály?



Jak získat hezké fotky? Dát focení víc času a péče. Snímek Michael Bujnovský/Člověk a Víra



„Technické principy fotografie jsou jednoduché, ve skutečnosti pracujete vždy s pěti proměnnými. Jsou jimi čas, clona, citlivost, ohnisko a úhel pohledu,“ vysvětluje Roman Albrecht, zakladatel spolku fotografů Člověk a Víra. Jakkoliv to zní jako mnoho úkolů najednou, první tři proměnné může amatér ponechat na „inteligenci“ aparátu. „A pracujete vlastně s posledními dvěma. Ohnisko znáte jako zoom neboli přiblížení a často se používá špatně. Ono totiž v podstatě nepřibližuje, ale mění poměry vzdáleností a výřez. Někdy si zkuste místo přiblížení prostě přijít blíž. Hodně blíž, nebo naopak hodně dál. Sami uvidíte, jak odlišné fotografie stejných záběrů dostanete,“ radí Roman Albrecht, jehož jméno se pravidelně objevuje v popiskách u snímků v KT.



Když fotíte v kostele



Fotíme nejen v přírodě, ale i při návštěvách chrámu. Tam bývá temněji a focení potmě patří k těm nejnáročnějším i nejdražším. „Profesionální reportážní kamera stojí sto dvacet až třista tisíc korun. Prakticky jediné, co ji odlišuje od obyčejného kompaktu za tři tisícovky, je větší citlivost, a tedy možnost fotit za horších světelných podmínek bez šumu,“ přibližuje fotograf, ale zároveň radí: „Nemusíte kupovat jiný foťák, postačí, když s ním nebudete hýbat, aby si mohl nastavit delší čas. Pokud ho ale držíte v natažených rukou, tak s ním hýbete. Proto se opřete o sloup nebo položte kameru (či mobil) na lavici. A hlavně vypněte blesk, abyste nerušili.“



Fotografii pomůžete, pokud automatice foťáku nastavením sdělíte, že fotografie má být tmavší. Buď najděte vhodný program přístroje, nebo prostřednictvím tlačítka +/- nastavíte (u mobilu poklepáním na displej a „snížením sluníčka“). Zkušenějšího fotografa pak napadne, že by mohl focení delším časem řešit stativem. Ten malý, postavený například na lavici, je skvělý nápad. „Velký stativ určitě nezkoušejte – jeho použití bývá zakázáno z dobrého důvodu. Jeho nohy lze snadno přehlédnout, a pokud o ně někdo zakopne, může se vám stát, že budete dlouhá léta vydělávat na škodu, kterou zraněnému způsobíte,“ upozorňuje Roman Albrecht.



Fotit na dovolené při bohoslužbě není zrovna nejlepší nápad. Pamatujte, že přicházíte do místního společenství na návštěvu. „Doporučuji tedy snímek spíše z lavice. V opačném případě riskujete, že vás zkrátka vykážou z kostela. V západní Evropě vás z důvodu ochrany osobnosti často nenechají fotit vůbec,“ popisuje svou zkušenost fotograf. Ve významnějších chrámech nelze většinou fotit ani při obyčejné prohlídce.



Snímky „z domova“



Pokud se chystáte fotit v kostele, třeba i v domácí farnosti, kde vás ostatní znají, je i tak důležité, jak se při bohoslužbě pohybujete a jak při tom vypadáte. Nezapomeňte, že lidé přišli za Bohem, kvůli duchovnímu setkání. „Je léto, a tak bývá vzdušnější oblečení účastníka mše svaté v lavici tolerováno. Pokud ale po kostele pobíhá postarší fotograf v kraťasech a při proměňování místo na eucharistii hledí lid na jeho pozadí, kazí jim nejdůležitější chvíle toho dne – setkání s Králem králů. Proto je podmínkou vhodné oblečení, tiché podrážky a pomalý pohyb,“ připomíná Roman Albrecht a připojuje další tipy: dobré je rozmýšlet dopředu, odkud fotit, a určitě nebránit výhledu věřících na kněze. Na místo, odkud chcete dění při obřadu zachytit, se přesuňte včas, aby si toho nejlépe ani nikdo nevšiml. Vyfoťte a třeba i počkejte na místě, abyste mohli odejít, až bude pozornost lidí soustředěna jinam. Nepřecházejte nikdy před oltářem.



„Pokud budete v kostele fotit více, je základem domluva s knězem. Ale ani ta vám nedává právo rušit. Pokud fotíte zvláštní příležitosti (svatbu, křest), musíte dopředu znát obřad a to, kde se děje, kdo kde stojí, a podle toho si naplánovat, kde budete stát vy – a ověřit si s knězem, že je to možné. Pokud na akci fotí profesionál, domluvte se s ním, za jakých podmínek od něj můžete fotky získat, a vy si vyfoťte jeden nebo dva snímky z mobilu třeba na Facebook. Jeho fotky, byť třeba budou něco stát, budou nesrovnatelně lepší. A navíc – obřad nebude poznamenán pobíháním deseti fotografů,“ popisuje vedoucí společenství Člověk a Víra a připomíná, že od „jejich“ fotografů, kteří jsou vždy označeni jmenovkou FOTO Člověk a Víra lze získat profesionální fotky zdarma, s výjimkou svateb a křtů. „Pokud se u vás ve farnosti koná nějaká slavnost jako posvícení, biřmování, primice, svěcení zvonu apod., můžete nás pozvat prostřednictvím formuláře na našem webu www.clovekavira.cz a fotografie z akce najdete obvykle druhý den tamtéž. Lze je pak použít jak pro sebe, tak pro farnost,“ připomíná Roman Albrecht.



A na závěr pravidlo nejen na prázdniny, kterým se řídí společenství Člověk a Víra: duchovní prožitek ostatních i váš je důležitější než pár, byť třeba skvělých, záběrů.



JIŘÍ MACHÁNĚ

