Jak sladit noty na prázdniny

Vydání: 2022/22 Farní pouť pěšky i na vodě, 24.5.2022

Příloha: Doma 22

Známky školáci zdaleka uzavřené nemají, ale rodiče už začínají plánovat prázdniny i dovolenou. Do kempu, na chatu, na hory nebo k moři? Za kolik a kam? Vlakem, autem nebo letadlem? Často ale zapomenou na to nejdůležitější: sladit v rodině noty.



Aby se rodinná dovolená povedla, je dobré při jejím plánování zohlednit představy všech. Zejména pak brát ohledy na ty nejmenší. Ilustrační snímek Iva Horálková / Člověk a Víra



Když rodina plánuje dovolenou, doporučují odborníci ujasnit si v první řadě a společně, na co se to vlastně připravuje. Zdá se to banální, ale v praxi na to mnohdy „dojede“ dovolenková pohoda. „Máme tendenci automaticky předpokládat, že dovolená znamená odpočinek, zábavu a zážitky. A sice ty moje vlastní. To je pravda, ale když se snažíme rodinnou dovolenou nějak sestavit, nebereme často v úvahu, že nejde jen o nás osobně, ale zejména o to, komu dalšímu má přinést odpočinek a zážitky,“ vysvětluje psycholog a terapeut Jakub Hučín.



Rodinná dovolená



Dříve než určíme místo a způsob trávení volných dnů, proto doporučuje odpovědět si na dvě základní otázky: Je aktivita, která pro jednoho znamená relax a odpočinek, vhodná i pro druhého? Nebude to pro někoho opravdu nuda a otrava? Malé děti mají úplně jiná přání než jejich pubertální sourozenci. A je téměř jisté, že ti se budou ve svých představách výrazně lišit (možná i rozcházet) se záměry svých dospělých rodičů. Jakub Hučín proto doporučuje začít v rodině společným úradkem. Ještě předtím by se však měli rodiče rozhodnout, zda vůbec chtějí jet rovnou na rodinnou dovolenou, anebo zda nepotřebují nejprve dovolenou na zotavenou.



„Pokud plánujeme rodinnou dovolenou, měli bychom zmíněné představy jednotlivých členů zohlednit. Čím je rodina početnější, tím větší různost může taková porada přinést. Spíše raritou jsou případy, kdy se všichni shodnou, že je bezvadné, když jezdíme každý rok do Chorvatska, padneme na pláž a všichni to prožíváme jako nejlepší volbu,“ popisuje psycholog s úsměvem svou zkušenost. Upozorňuje, že někdy takováto jednomyslnost může zastírat, že rodina spolu vlastně dostatečně nemluví o tom, jak by si kdo dovolenou představoval. Ten, kdo má největší moc, prosadí svůj názor a druzí ho chtě nechtě musí akceptovat. Často tedy spíš nechtě...



Brát ohledy hlavně na děti



Při dovolených s dětmi jsou to právě ti nejmenší, na které je třeba brát největší ohled. Ideálně už dopředu a při plánování – a to nejen proto, že jsou nejslabší. Jejich názor bývá nakonec slyšet nejvíc a poměrně nahlas. A v naprosto nevhodnou dobu. „Obtížněji snášejí, když musí trávit čas nějak jinak, než by chtěly, a umí to dávat dost urputně najevo. A co se nestane? Rodiče musí – třeba uprostřed krásného města, které chtěli navštívit – ustoupit ze svých vlastních snů a představ, které by přinesly zážitky jim,“ připomíná Hučín. To rozhodně náladu nezvedne a k odpočinku nevede.



Rodinná dovolená je zpravidla kompromisem. Žádná představa se nestane tou vítěznou. Ale už samotný fakt hledání a nalézání shody stmeluje společenství rodiny a má pro ni velký význam. Stejně jako samotná dovolená, která přijde třeba až za pár týdnů. „Možná si všichni ideálně neodpočinou a nenačerpají novou energii naplno. Můžou ale něco zažít společně, což má důležitý tmelící efekt. Vezměte si jen, jak často se pak máma, táta i děti vracejí k fotografiím ze společných dovolených a znovu zažívají pocit, jak tam bylo krásně právě proto, že tam byli spolu,“ vyzdvihuje psycholog.



Zotavení i bez ostatních



Pokud je rodinná dovolená skládankou různých dílků (ne)chtění, přání a představ, je dost dobře možné, že se mine s tím hlavním účelem: časem na odpočinek, jak si jej některý člen rodiny představoval. Pak si vedle té rodinné dovolené potřebuje vzít ještě tu již zmíněnou: na zotavenou. „To proto, aby odpovídala tomu, co kdo skutečně dělá rád, u čeho si odpočine a co mu dodá energii,“ nabízí Jakub Hučín a dodává: „Od řady svých přátel jsem slyšel: ,Ale vždyť bych si měl odpočinout právě se svojí rodinou. Co by tomu rodina, manželka řekla, kdybych chtěl jet někam bez nich?‘ Jedním dechem ale připouštějí, že rodinná dovolená pro ně odpočinkem úplně není a že ji často prožívají spíš jako zátěž.“ Přitom v rodinách, ve kterých funguje komunikace a kde je prostor i pro osobní potřeby všech, je v pořádku, když si některý z členů (včetně rodičů) vedle rodinné dovolené dopřeje ještě i pár dní osobního volna. „Ať už sám, nebo s přáteli. Vrací se pak s novou energií a prospěch z toho mají všichni. Třeba hned na následující rodinné dovolené,“ uzavírá Jakub Hučín.



JIŘÍ MACHÁNĚ



