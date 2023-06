Jak překonat konflikt

2023/25, Autor: Jiří Macháně

Doma

Někdy se to zkrátka stane: manželé se ne a ne domluvit. Ať dělají, co dělají, místo porozumění na sebe narážejí – a to bez ohledu na své svátostné manželství, společně strávená léta či na předchozí úspěšně překonané rozpory, krize a nedorozumění.





Vyřešit efektivně takovou situaci pomáhá vedle poradenství a služeb párových terapeutů také manželská (či rodinná) mediace. Je to však docela jiná disciplína než služby psychologů nebo duchovního doprovázení. Jejím základním rysem je ryzí praktičnost a tah na branku při hledání rozuzlení či řešení těžkostí – a to prostřednictvím komunikace. Manželská mediace poskytuje příležitost vést rozhovor při setkání obou manželů a mediátora - tedy musí být přítomné obě strany rozepře. A společně s nimi pak zkušený a školený odborník, který jim pomáhá v jejich komunikaci. Při setkání mají možnost si sdělit, jak svou situaci vnímají, a slyšet, jak jí rozumí partner. Na základě porozumění kontextu konfliktu pak mohou hledat řešení. Mediátor účastníkům nedává rady či doporučení a neposuzuje jejich názory. Tím méně, že by je diagnostikoval, zabýval se jejich minulostí, dětstvím, nepřekonanými těžkostmi, traumaty či bolestmi.



Pomoc se zázemím teologické fakulty



Tato forma pomoci při řešení svízelných situací se začala rozvíjet v některýchdiecézích - jako konkrétní pomoc manželům. Jednou z nich je olomoucká arcidiecéze, ve které vznikl projekt Manželská mediace před dvěma roky. „Cílem našeho projektu je podpořit páry, které procházejí konfliktem či vztahovou krizí, aby jejich vztah i samo manželství mohlo být zachováno,“ vysvětluje Marcela Anežka Kořenková, mediátorka a organizátorka projektu. Jak říká, míra rozvodovosti v české společnosti je velmi vysoká, rozpadá se až jedno ze dvou manželství – a nevyhýbá se to ani věřícím párům.



„Jelikož je konflikt přirozený jev a nelze se ho zcela vyvarovat, je pochopitelné, že každý člověk se čas od času do konfliktní situace dostane. Spor jako takový má svůj počátek, charakteristický průběh a eskalaci – a přirozeně s sebou nese i řadu důsledků. Mezi těmi nejbolestnějšími je rozdělení či samotný rozchod manželů,“ doplňuje Kořenková a zdůrazňuje, že zcela opačnou cestou z této situace může být hledání nových řešení, která povedou k novým rozhodnutím, k převzetí odpovědnosti, k odpuštění a posílení vzájemného vztahu. „Manželské mediace jsou tedy jednou z možností, které mohou páry v krizi využít, a tak dát svému vztahu opětovnou šanci,“ vyzdvihuje.



Na projektu mediace se podílí i místní Cyrilometodějská teologická fakulta. Pomáhá vytvořit hmotné zázemí. Poskytuje prostory pro supervize mediátorů, dohlíží na odbornou úroveň jejich navazujícího vzdělávání. „Manželská mediace vznikla původně jako iniciativa mimo fakultu, byli jsme posléze osloveni biskupem Josefem Nuzíkem, jestli bychom převzali garanci a nabídli zázemí,“ vysvětluje děkan fakulty Vít Hušek a dodává: „Samozřejmě se chceme připojit i odbornou pomocí a poskytovat i odborné zázemí.“ Jak říká děkan, sám ženatý muž a otec tří dětí, manželskou mediaci shledává jako unikátní nabídku, která se postupně zabydluje i v církevním prostředí. „Není to duchovní poradenství, které může nabídnout většinou kněz, není to ani manželská poradna, ale jde o velmi otevřený způsob řešení komunikačních problémů, které ve velké většině případů stojí na vzájemném nepochopení. Mám naději, že se to v našem prostředí podaří rozšířit a rozvinout,“ doplňuje děkan.



Seminář na Velehradě



V rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle se 4. července uskuteční seminář pro rodiče. Zaměří se právě na téma konfliktu a řešení prostřednictvím manželské mediace. Pro koho je mediace určena? Kdy je ten správný čas ji vyhledat? Za jakých podmínek je poskytována? Na tyto a další otázky nabídne seminář erudované odpovědi. Více informací na manzelskamediace.cz.



