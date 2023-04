Jabok slaví konferencí i veselicí

Už třicet let se v centru Prahy vzdělávají pod vedením salesiánů sociální pedagogové, sociální pracovníci a speciální pedagogové. Jabok je jedna z prvních vyšších odborných škol u nás, každoročně na ní studují dvě stovky studentů z celé republiky.



Studenti prvního ročníku na seznamovacím kurzu.Snímek archiv školy



„Výročí je pro mě především zadostiučiněním, že to Jabok tak dlouho vydržel, zdaleka ne všem podobným školám se to podařilo,“ říká pro KT v podkrovní ředitelně salesián P. Alois Křišťan, dlouholetý a nyní už bývalý ředitel Jaboku. „Vždy jsme se snažili rozvíjet nejen odbornost, ale i lidskost,“ připojuje. Na škole už působí především jako učitel, rozhodovací pravomoci předal.



Jabok od tohoto akademického roku vede Hana Pazlarová, která s celým týmem připravuje i novou akreditaci. Tu školy dostávají na omezenou dobu, zpravidla na šest let. „Snažíme se v ní reagovat na společenský vývoj, proto bychom rádi záběr školy rozšířili k transkulturní spolupráci. Přibývá lidí, které je třeba začleňovat do společnosti, a k tomu je potřeba mít profesionály,“ popisuje nová ředitelka. Na Jaboku jsou už nyní předměty zaměřené na práci s romskou menšinou a škole se podařilo integrovat i skupinu devíti studentů z Ukrajiny. Někteří před válkou uprchli bez rodičů, v internátu školy tak pět z nich i bydlí. Umožňuje jim to Nadační fond Janua Jabok. Ten podporuje studenty, kteří by jinak z finančních důvodů na škole nemohli být.



„Nejprve jsme nabízeli pro uprchlíky kurzy češtiny. Díky Lex Ukrajina (novému zákonu, který upravuje podporu uprchlíků) jsme jim tento akademický rok mohli nabídnout denní studium, jehož součástí je v prvním ročníku i šest hodin češtiny týdně,“ přibližuje ředitelka. Další studenty z Ukrajiny by rádi na Jaboku nabrali i v příštím školním roce. „Jsou aktivní, dobře zapadli, také učitelé jsou za ně rádi. Chtějí se dokonce zapojit i do oslav výročí. Na 2. června je plánovaná veselice pro absolventy a příznivce školy – a oni na ni připravují část programu i ukrajinské občerstvení,“ popisuje Hana Pazlarová.



Porevoluční zápal



Škola vznikla díky porevolučnímu vzdělávacímu zápalu skupiny salesiánů. Někteří se rozhodli věnovat obnovující se teologické fakultě v Olomouci (P. František Kunetka a P. Rudolf Smahel), jiní českobudějovické teologii. Biblistka Mireia Ryšková spolu P. Liborem Ovečkou a P. Josefem Šplíchalem, rovněž salesiány, založili Jabok. Název odkazuje k poslání školy – zápasu o dobro. U potoka Jabok bojoval svůj boj biblický praotec Jákob. Vyjadřuje také vztah k odkazu Jana Bosca a Jana Ámose Komenského (odsud JA+BO+K). Škola sídlí v Salmovské ulici v centru metropole v objektu, který patří Kongregaci školských bratří a ta ho škole pronajímá. Školští bratři už v ČR nepůsobí, nejblíže jsou v Rakousku.



Na Jaboku studuje každý rok zhruba 200 studentů – v denní nebo kombinované formě. A především o kombinovanou formu, kde studují často ti, kdo už v sociální oblasti pracují a doplňují si kvalifikaci, je větší zájem uchazečů, než kolik škola může přijmout.



Na praxi do školky i na misie



Velký důraz klade Jabok na praxi – během tříletého studia jí musí každý student absolvovat 600 hodin. Jde o celé týdny či bloky v rozvrhu. Škola spolupracuje se zhruba 150 organizacemi napříč republikou. „Chceme, aby si studenti vyzkoušeli různou práci i různé cílové skupiny a zjistili, co jim více sedí. Někdo se lépe cítí ve školce, jiný v domově důchodců nebo na úřadě v sociálně-právní ochraně dětí,“ vysvětluje ředitelka. Před praxí musejí dotyční vždy popsat svou motivaci, během ní a po jejím skončení mají pak supervizi a hodnocení. Zhruba čtvrtině denních studentů se některá praxe zalíbí natolik, že tam po dokončení školy nastupují. Dvě studentky tráví letos praxi i na salesiánských misiích v Bulharsku, další dvě se tam chystají.



Díky spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou si mohou nechat absolventi Jaboku část předmětů uznat a získat pak ve zkrácené době i bakalářský titul. „V některých oborech je to u nás obdobné jako u bakalářských programů. Určité akademické povinnosti ale odpadají, můžeme se tak víc soustředit na praktickou přípravu pro danou profesi,“ přibližuje P. Křišťan. Ministerstvo školství navíc před několika lety uvažovalo, že by některé vyšší odborné školy mohly nabízet i bakalářské programy, a dělalo si průzkum kvality. Jabok skončil mezi 10 % nejlepších, a měl tak být mezi nimi. Projekt ale ministerstvo nedotáhlo. Dobrou úroveň ukazuje i složení vyučujících – mnozí působí zároveň na státních vysokých školách.



Jabok nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání – asistent pedagoga, pedagog volného času nebo vedoucí zájmových kroužků. Do budoucna by škola ráda přišla i s výměnnými pobyty studentů, některé předměty by proto ráda učila v angličtině. Několik let ale už jezdí její studenti na zahraniční praxe.



