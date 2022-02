Hmyzí a jiné domečky

Pozvěme přírodu k prahu našeho domova! Tak, aby zavoněla, zabzučela a my pocítili krásu Božího stvoření.



Hmyzí hotely vyrábíme pro samotářské druhy hmyzu. Snímek Pixabay.com



„Už je jaro?“ ptají se děti a dospělí nevíme, co říci. Stejně jako „Kdy už tam budem?“ – „Brzy,“ řekneme nebo: „Nevím.“



Příroda ale nečeká, až budeme vědět, kdy se má probudit. Sama ťuká na brány našeho obydlí, abychom si všimli. Nemusíme čekat na rozkvět ovocných stromů, bzukot hmyzu. Už první ptáčci se rozezpívali do vlahého vzduchu, už dávno přibylo světla a slunce. Je čas.



Třeba hmyzí domeček můžeme s dětmi postavit sami nebo si jej můžeme zakoupit v zahradnictví. Jde o rám, který vyplníme různorodým materiálem (konkrétní návody viz rámeček), kteří s vděkem přivítají naše pozvání, jak píše níže kněz a entomolog Matúš Kocian.



Děti milují hlínu



A co záhonky? Při zemi, nebo ty vyvýšené? Naše ratolesti uvítají hraní si s hlínou a v hlíně.



Neseme odpovědnost i za naše blízké okolí. Zejména městské veřejné prostory poukazují na všímavost k přírodě od místních lidí. Architektka Alžběta Korčáková se podílela na stavbě slaměno-hliněného domečku pro děti, který s podporou městské části společně budovali také dobrovolníci s dětmi. V parku na pražské Pankráci má pravidelné návštěvníky.



„Děti jsou vůči podnětům vnímavé. Taková teplá hlína, kterou jsme používali, přináší spoustu možností – její struktura, barva, možnost otisku ruky,“ říká ke svému projektu a dodává: „Děti přece milují, když se zamažou od bláta. Bylo by naopak špatné jim to neumožnit. Tahle hra je pro ně přirozená.“ Domeček prochází pravidelnou opravou, na které se zase podílí celé rodiny. Podle architektky Korčákové je důležité učit děti starat se o své okolí. Péče o náš domov – planetu Zemi – přece vyžaduje více než jen starost po hranici mého plotu. Spoluutvářet krásná místa je úkolem nás všech.



Ještě než nás prozáří teplejší slunečné paprsky, můžeme si zpříjemnit čas pozorováním hnízd ptáků. Z míst, kam se člověk normálně nepodívá – díky webovým kamerám (odkazy viz níže) – se nám až hlava zatočí. Ale vlastně ne, nezatočí, teď na jaře bude tolik práce, že rychle zase přistaneme nohama na zemi. A rukama v hlíně.



KAROLÍNA PEROUTKOVÁ



Návody na hmyzí domeček



