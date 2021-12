Domov je místem, kde je bezpečí

Vydání: 2022/1 Papež: Sami si nevystačíme, 28.12.2021, Autor: Kateřina Šťastná

Příloha: Doma 1

Máte děti ve věku mezi 11 a 18 lety a občas si tak trochu nevíte rady, jak na ně? Mění se vám před očima, nejen po fyzické stránce, a nejen vy, ale i oni sami se tomu nestačí divit? Pokud hledáte podporu a rady, jak zvládat toto zátěžové a poměrně dlouhé období, jednou z cest jsou kurzy Výchova teenagerů.



Je dobré najít si čas na každého z dospívajících zvlášť. Snímek Pixabay



„Pamatuji si na tu změnu, kdy se veselý pozdrav ‚ahoj mami‘ po příchodu ze školy proměnil jen v hlasité bouchnutí dveří, pohození tašky za dveře, zabručení a pak už jen dupání po chodech nahoru. Jako matka jsem z toho mívala pocit ublížení a nepochopení. Viděla jsem, že jako rodič dospívajících musím změnit svůj přístup, výchovný styl, způsob komunikace, nereagovat přehnaně, nejednat s nimi jako s malými dětmi, dát jim svobodu, aby si na věci přicházely samy, naslouchat jim, diskutovat s nimi… Měla jsem se hodně co učit a musela jsem se to naučit dost rychle,“ říká teď už s úsměvem Sila Leeová ve videu, které je součástí kurzu. Právě ona spolu s manželem Nickym založila kurz výchovy dospívajících v Británii v roce 2011. Docela rychle se rozšířil i do řady dalších zemí. V Česku je tento kurz od roku 2013 a prošly jím už tisíce párů.



„Máme čtyři děti a dvanáct let jsme měli doma alespoň jednoho dospívajícího. Proto jsme hledali nápady a názory odborníků i postřehy stovky rodičů – a dali jsme dohromady tento kurz,“ objasňuje Nicky Lee. Manželé Leeovi jsou z anglikánské církve, ale kurz je určen a také probíhá ve všech křesťanských církvích. Autoři zdůrazňují, že je založen na křesťanských principech, ale může pomoci každému. „Nemusíte být křesťanem, abyste z kurzu měli užitek,“ říkají. Z Londýna se kurzy rozšířily už do více než 120 zemí světa.



„Rodiče mají dnes nepřeberné množství možností, jakým způsobem děti vychovávat, ale o výchově dospívajících se mluví mnohem méně,“ konstatují Nicky a Sila Leeovi, kteří jsou manželé už více než 35 let a jsou mj. spoluautory Knihy o manželství (Parenting Book 2009, dosud nepřeložena do češtiny), které se od jejího vydání v roce 2000 prodalo přes sto tisíc výtisků, a přednášejí také manželským párům.



Když si nevíme rady



Když nedělá svoje úkoly? Když kašle na školu, odmítá plnit domácí povinnosti a nic s ním nehne? Když se před cizími lidmi chová neuctivě k rodičům, tráví hodiny na internetu nebo s mobilem v ruce? Když se chová ošklivě k sourozencům, nebo se dokonce opije či máme podezření, že zkusil drogy? A co když s ním není řeč? Nejen na tyto otázky hledají odpovědi účastníci kurzu. Ovšem nejsou na prvním místě.



Nicky a Sila Leeovi konstatují, že dospívání je období velkých změn. Můžeme si někdy připadat jako na horské dráze a možná jsme z toho zmateni všichni z rodiny, koho se to týká. Ale pokud to pochopíme, pomůže nám to hledat správný přístup, a to i v situaci, kdy „sladké dítě plné nadšení se přes noc promění v hádavého a zlostného dospívajícího. „Je to normální, nebojte se toho,“ říká Nicky Lee a dodává, že právě vědomí, že ostatní to mají podobně, nám může pomoct oním obdobím projít.



To, co kurz nabízí hned v začátku, je tedy potřeba pevného základu. Aby naši teenageři vnímali domov jako místo, kde jsou přijímaní a v bezpečí. Místo, kde si mohou osvojit dobré hodnoty – ne podle toho, co jim jako rodiče říkáme, ale podle toho, jak se my sami chováme, jak řešíme hněv, konflikty, jak se chováme k druhým, nakolik umíme třeba odpouštět či být štědří, jak my sami žijeme naše vztahy. A také se zde pomáhá rodičům, aby hledali na základě Pěti jazyků lásky (Gary Chapman: Dospívající a pět jazyků lásky, Návrat domů 2003), jakým způsobem komunikují jejich dospívající.



„V České republice je kurz dostupný od roku 2016. Od té doby se spolu s kurzem Výchova dětí prodalo 2600 kusů zápisníků pro účastníka, které jsou spolu s nahrávkami z těchto kurzů k dostání na DVD v nakladatelství KMS,“ říkají manželé Jakub a Dagmar Gűttnerovi, kteří pořádání kurzů u nás zaštiťují. A dodávají, že každý, kdo by chtěl kurz zorganizovat pro své přátele nebo širší okolí, se může zaregistrovat na webu Manželských večerů a do pořádání se pustit – od roku 2021 domluvili autoři videí, že je možné je streamovat i formou online kurzu.



Manželé Gűttnerovi dále popisují vlastní zkušenosti: „Zvlášť v období, kdy se nám naše čtyři děti začaly měnit v teenagery, mi kurz pomohl vůbec si uvědomit, co je vlastně cílem mé výchovy a na co se těch posledních pár let, co je máme doma, zaměřit,“ říká Jakub a jeho manželka Dagmar dodává: „Myslím, že i děti jsou rády, že jsme si kurzem spolu s několika dalšími páry prošli, a mají z toho užitek.“



Jak a kde tento kurz najít? Výchova teenagerů probíhá ve stejné režii jako Manželské večery, Kurz výchova dětí, Příprava na manželství a Kurzy Alfa. Bližší informace lze najít na webu www.manzelskevecery.cz. Tam lze podle mapy vyhledat místa konání kurzů blízká vašemu bydlišti, případně oslovit někoho, kdo kurz už pořádal, anebo pokud jste už absolventy, uspořádat ve vaší farnosti svůj vlastní.



KATEŘINA ŠŤASTNÁ









