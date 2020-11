Pusťme si doma film! Ale jaký?

Divadla, koncerty i kina se dočasně přesunuly k monitorům našich přístrojů. Filmy jsou dobrými průvodci v nelehkých časech. Jak však máme rozeznat ty, které „jen zabijí čas“, a ty, které nás obohatí?





Na vatikánském seznamu najdeme také Dekalog slavného polského režiséra Kieslowského. V deseti filmech předkládá současné příběhy lidí, které se vztahují k jednotlivým přikázáním biblického Desatera. Repro KT



Ta otázka je pro svou nejednoznačnost nelehká. Běžný televizní divák uvyklý zábavě se ptá stejně jako ten, který vnímá film jen jako umění. Přitom jeden nasazuje 3D brýle a očekává show, jiný svou povahou tíhne k filmům, které naopak čas zpomalí a nutí tvořit pohledy vlastní. Cesta filmového diváka je pro každého jiná – podle naturelu, vzdělání a lásce k umění. Film je nadto také obchodní produkt a i jeho vnímání je poplatné době, kdy vznikal. Co je tedy dobrý film?



„Zvykli jsme si hodnotit všechno, i uměleckou tvorbu. Máme na to svá společenská měřítka, odborná či divácká, ale ono je to o hodně složitější, protože dobrý film nepodléhá subjektivním kritériím ani diváckému vkusu, dobrý film se nehodí na tu či jinou situaci nebo dobu a ani to do velké míry není otázkou řemesla,“ říká Vladimír Suchánek, filmový režisér a publicista z webového magazínu Film a spiritualita. Podle něj je dobrý film takový, který osloví naše vnitřní duchovní a morální kvality, o nichž možná ani nevíme, vyvolá v nás duchovní chvění, které vůbec nemusí být příjemné – ostatně jako každé umělecké dílo, ať už je to literatura, výtvarné umění, či hudba.



Klíč k našemu nitru



„Pro mě jsou dobré filmy ty, které mi pomáhají zastavit se a lépe vidět – čím žiju, jestli je to tak, jak opravdu chci, a jestli takový život může dělat Bohu radost. A pak mám ještě radši filmy, které ukazují k Bohu a říkají, že Bůh tady s námi v tom všem je,“ říká teoložka a karmelitánka Denisa Červenková, která spoluorganizuje filmová duchovní cvičení. Podle ní jsou výborné ty filmy, které nejsou prvoplánově duchovní, tj. kde autor nechtěl ukázat víru na přímo náboženských tématech, ale naopak odkazuje k Bohu přes hodně obyčejné, každodenní věci. Jsou to například snímky Tarkovského nebo Terrence Malicka, ale také Šulíkova Záhrada, výborný islandský film Albín jménem Nói od Dagura Káriho či díla japonské režisérky Naomi Kawase…



„K filmu, i ke každému vskutku uměleckému dílu, by se mělo přistupovat jako ke klíči, který nám otevírá přístup do nás samých, protože my jsme do velké míry sami sobě uzavřeni. Donutí nás přemýšlet o sobě ve vztahu k zásadním otázkám bytí. Otevře naše vědomí morálně duchovní odpovědnosti nejen k lidem, ale ke světu jako celku – což je případ i letošního filmu Život na naší planetě (v něm se známý britský přírodovědec a moderátor David Attenborough ohlíží za svým životem a historií vývoje života na Zemi – pozn. red.). Málokdy to bývá příjemné. Neradi si připouštíme vlastní selhání. Ovšem je to vždy obohacující,“ upozorňuje režisér Suchánek.



Na co se dívat v dnešní době?



A jaký film bychom mohli doporučit do nynější doby? Ta leckoho vyzývá k zastavení a přehodnocení dosavadního způsobu života. „Lidská činnost destruktivním způsobem ovlivňuje fungování naší planety. Chamtivost lidstva překračuje únosné meze a současně se nepozorovaně vytrácí etická, morální, a zejména duchovní odpovědnost a souvztažnost se životem, s bytím,“ popisuje režisér. Podle něj má covidová doba své chvíle – vážné i ty oddechové, které vyloženě vybízejí k zamyšlení. Ovšem, jak upozorňuje režisér, dnes se všichni tak trochu bojíme všeho, takže to vyžaduje trochu hlubší ponor do našeho nitra.



A které filmy by doporučila sestra karmelitánka Denisa Červenková? Podle ní jsou to ty, kde se přes různé podoby trápení nakonec dostáváme ke světlu – což jsou snímky jako animovaný a oceňovaný Brendan a tajemství Kellsu, islandský Bílý bílý den, norsko-britský Aberdeen nebo polský film Ida.



KAROLÍNA PEROUTKOVÁ





FILMOVÉ TIPY Vladimíra Suchánka

Animované – Píseň moře (2014), Krysař (1985), Ghost in the Shell (1995), Mary a Max (2009), Alois Nebel (2011), Muž, který sázel stromy (1987) – tyto filmy jsou zdarma dostupné na Youtube. Dále Louisa na pobřeží (2016), Červená želva (2016), Tajemství tety Eleonory (2009), Zkáza Ecobanu (2003).

Hrané – 2001: vesmírná odysea (1968), Ježíš z Montrealu (1989), Strom přání (1976), Solaris (1972), Nostalgie (1983), Příběh Marie (2014), Smoke (1995), Ostrov (2006), Dým bramborové natě (1976), Skrytý život (A Hidden Life, 2019), Blade Runner 2049 (2017), O bozích a lidech (2010), Kalvárie (2014), Mžitky (2016), Zjevení (2018), Skafandr a motýl (2007), Život na naší planetě (2020).











