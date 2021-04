Láska matek proměňuje svět

Stačí, když se domluví dvě maminky. Podmínkou je modlit se za děti své i děti druhých, neradit si a nekritizovat. Tak může vzniknout místní společenství hnutí Modlitby matek.



K vytvoření skupinky stačí dvě matky, které si důvěřují. Snímek Štěpán Langášek



V loňském roce oslavilo toto hnutí 25 let existence. Zakladatelka Veronika Williams z Anglie spolu se švagrovou Sandrou přemýšlely, jak ochránit děti před negativními dopady života současné společnosti. Sandru v té době několikrát v noci vzbudilo pobídnutí: „Modli se za své děti!“ Svěřila se Veronice. Přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit, aby poznaly, co po nich Pán chce. Postupně se přidávaly další maminky a společné modlení se velkou rychlostí rozšířilo po celém světě. Do společenství se zapojují maminky z různých křesťanských církví i kultur, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí vlastní omezené možnosti při jejich výchově a ochraně.



V České republice byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek – hnutí křesťanských matek“ v roce 2000 (více k historii na www.modlitbymatek.cz).



Zakladatelka hnutí v Česku Růžena Fialová předala tuto službu v roce 2013 nové koordinátorce Markétě Klímové, ale nadále společenství podporuje modlitbami. Maminky se scházejí jednou týdně v malých skupinkách, kde odevzdávají samy sebe, své manžele a děti do Boží náruče a společně se za ně modlí.



K vytvoření skupinky stačí dvě matky, které si důvěřují. „O problémech maminek ve skupince nikde mimo společenství nemluvíme, jsme diskrétní. Také se snažíme, abychom rostly ve vzájemné lásce, a to tím, že se nekritizujeme ani si neradíme. To jsou tři hlavní zásady. Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se maminkám ve světě. Takto se vytváří nepřetržitý řetězec modliteb,“ přibližuje koordinátorka hnutí Markéta Klímová. Kvůli pandemii se akce k loňskému výročí musely výrazně omezit. „Nakonec se však díky sociálním sítím mohlo společných setkání, ať už šlo o přenášené duchovní obnovy, nebo o děkovné pouti, zúčastnit mnohem více maminek, než jsme původně předpokládaly,“ ohlíží se s povděkem za loňským výročím Klímová.



Maminky očima papeže Františka



„Matky jsou nejsilnějším lékem proti individualistickým a sobeckým tendencím, proti naší uzavřenosti a apatii. Společnost bez matek by nejenom byla chladná, ale postrádala by srdce a ‚chuť rodiny‘. Společnost bez matek by byla nelítostná a nechávala by prostor pouze kalkulaci a spekulaci,“ popsal papež František v knižním rozhovoru s italským knězem Markem Pozzou na téma modlitby Zdrávas Maria v roce 2018 a pokračoval: „Matky totiž dovedou i v těch nejhorších momentech dosvědčovat něhu, bezpodmínečnou odevzdanost a sílu naděje. Hodně jsem se naučil od oněch matek, jejichž synové jsou ve vězení, leží v nemocnici nebo upadli do otroctví drog a které se v zimě i vedru, v dešti i vyprahlosti nevzdávají a bez ustání zápasí, aby ze sebe vydaly to nejlepší. Anebo od oněch matek, které v uprchlických táborech nebo uprostřed války dovedou bez váhání objímat a podporovat své trpící děti. Matek, které doslova dávají život, aby žádné z jejich dětí nebylo ztraceno.“











