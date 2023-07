Když kohout zakokrhal na Skálu

Vydání: 2023/29 Péče o Zemi je činem lásky, 18.7.2023, Autor: Karolína Peroutková

Příloha: Doma 29

Tři stany, Bližní a Rebel. I tak mohou vypadat názvy kapitol v netradičním pojetí biblických příběhů. Provokují, vyvádí z míry a nutí nás číst známé příběhy nově.



Komiksový titul Hero Bible tvořili mezinárodně uznávaní umělci. Snímek archiv nakladatelství Biblion



„Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu,“ kde byli sami – jak čteme v Markově evangeliu. Anebo: „Syn vyšel nahoru, aby se modlil, vzal se sebou Skálu, Jakuba a Jana,“ čteme naopak v komiksovém podání Hero Bible, nově vydaném komiksu nakladatelství Biblion.



Komiksové bubliny vypráví příběh odlišně, jejich autor staví na stručnosti, naznačuje základy. Tu zkratkovitost – od Petra ke Skále – vidíme v tomto sešitě i dál, třeba v obrazovém kontrastu mezi drobnými celky a velkým detailem. Laskavý pohled Ježíšových očí upoutá především.



A o pár stránek dále – jaké zvíře najdeme v blízkosti Skály? Kohouta. Krásného, žádné nedochůdče, ale takového, který dovede zakokrhat, až se komiks zatřepe. „Hero Bible je určená nejen pro mladé a nejmladší čtenáře, ale i pro všechny milovníky komiksu či grafického románu,“ představuje nové dílo Alexandr Flek, šéfredaktor nakladatelství Biblion. „Ilustrátoři se předtím prosadili prací na bestsellerech Manga Jesus, The Graphic Bible nebo na Marvel komiksech Transformers či Soudce Dredd,“ dodává.



Jaké biblické příběhy bychom zde našli? Především ty dějepravné. „Ze Starého zákona tedy pomíjí knihy poetické jako Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, z Nového pak listy apoštolů,“ vysvětluje šéfredaktor.



Nejen děti rády naslouchají vyprávění o hrdinech, kteří zvládli překonat nejednu obtíž. Proto se velké oblibě těší komiksové zpracování života světců. Až prvoplánová jednoduchost tohoto zpracování může posloužit. „Pro ty, kteří po knize běžně nesáhnou, mohou být tyto komiksy jakýmsi prvním setkáním s příběhem. A pro ty ostatní může četba komiksů zase znamenat odrazový můstek k dalším, komplikovanějším příběhům. Už třeba s větší inspirací se čtenář začte do životopisu světce, knih o historii, popisů té či oné události,“ říká Pavel Nebojsa, šéfredaktor nakladatelství Doron, a dodává: „Ještě bych s úsměvem poznamenal, že sám komiksy téměř nečtu a nikdy by mě nenapadlo, že je budu vydávat. Ale když na ediční radu před časem doputoval první tip na vydání, řekl jsem si, že zkusíme, zda to bude mít mezi čtenáři odezvu. A mělo. Teď máme komiksových příběhů už šest a na podzim vyjde sedmý.“



A na které by obzvláště upozornil rodiče dětí, kteří doma o prázdninách tlučou špačky? „Mým prvním tipem je Evangelium pro děti, které letos vyšlo už ve druhém vydání. Jde o celkem 50 příběhů z evangelií, kde se text drží co nejvíce původního znění, s výstižnými ilustracemi. A pak bych ještě zmínil komiks Carlo Acutis, jde o nedávno blahoslaveného ‚Božího ajťáka‘. Je to až neuvěřitelný příběh chlapce, který v krátké době dokázal téměř nemožné.“



V komiksech lze takto najít i příběh sv. Terezie z Lisieux, světce v Osvětimi P. Maxmiliána Maria Kolbeho, osudy Zity, manželky blahoslaveného císaře Karla I. Habsburského nebo sešit Setkání s biblickými postavičkami – souhrnně vydané příběhy, které vyšly již dříve v dětském křesťanském časopise Nezbeda.



KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Články, Doma, Přílohy