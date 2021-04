Evangelium z Vlčího doupěte

Projekt Vlčí doupě kněze-youtubera Romana Vlka se po roce těší čím dál větší popularitě. Každé video s poselstvím zhlédne více než tisíc lidí, na každou soutěž mu od malých diváků přichází až sto odpovědí. A rodiče si pochvalují, že co by dětem opakovali třeba desetkrát, od P. Vlka platí napoprvé.





Videa P. Romana Vlka zaujala i žáky ze Základní školy sv. Voršily v Olomouci, tuto svíčku (hromničku z Vlčího doupěte) používají při společné modlitbě. Snímek Zuzana Smékalová



Pandemie donutila mnohé aktivity včetně církevních přesunout do světa internetu. Mezi kněžími, katechety i farníky se objevili zdatní organizátoři a youtubeři. K těm nejúspěšnějším se řadí projekt týmu kolem P. Romana Vlka z farnosti Laškov na Prostějovsku. Už déle než rok se děti přes sociální sítě mohou setkávat s knězem, který se po loňském prvním uzavření kostelů rychle přizpůsobil zákazu konání veřejných bohoslužeb.



Jeho projekt Vlčí doupě (na stejnojmenném webu či Youtube kanálu), jehož název si pohrává s příjmením kněze i náboženským obsahem, oslovil mnoho rodin napříč celou republikou. Online vysílání sledují nejen děti, ale i rodiče, jimž může pomoci v náboženské výchově a v hlubším prožívání víry v domácí církvi.



Oživení domácí bohoslužby



„Mnoho rodičů mi psalo, jak řeší, že omezení ovlivnila jejich prožívání neděle. Řada rodin se do kostela stále nedostane, a tak slaví domácí bohoslužby,“ přibližuje nynější stav P. Vlk. Rodiny se modlí růženec, sledují online přenosy mší svatých, společně zpívají, děti vymýšlejí své prosby, přečtou si evangelium a pak si pustí videokázání z Vlčího doupěte. Často si pak o něm společně povídají a přemýšlejí, jak se situace ve videu podobají jejich životům a tomu, v čem se sami nacházejí. „Moudří rodiče nenechají slova zapadnout, ale snaží se je oživovat a připomínat i během týdne. Na videa se děti těší a podle slov rodičů činí bohoslužby pro děti ‚přitažlivější‘. Každý si ve videích najde to své, na věku nezáleží,“ vychází kněz z ohlasů, které má.



S omezením bohoslužeb a školní docházky přišlo omezení výuky náboženství. „Někteří rodiče mi psali, že se díky videokázáním mohou s dětmi bavit o důležitých tématech a zároveň se zaštítit někým, koho děti mají rády a uznávají,“ vysvětluje P. Vlk. A pokračuje: „Jsou rádi, když mohou dětem nabídnout alternativu k jiným světským youtuberům, kteří svým obsahem videí příliš dobře neformují. Jeden tatínek mi psal: ‚Co musím opakovat desetkrát, od kněze-youtubera přijmou děti napoprvé.‘“



Jaký je skutečný pokoj?



P. Roman Vlk v dílu zvaném V jeho pokoji, který uvádí do tématu 2. neděle velikonoční, například hodlá vzít s sebou diváky na pohodový výlet. Jenže změna počasí, „že by vlka ven nevyhnal,“ ho zažene zpět. Co teď s volným časem? Chce si pustit hudbu přes internet, ale ten právě nejde. Tak telefonuje kamarádovi, který ovšem telefon nezvedá. Když chce zapálit krb, nejde to, všecko navlhlo. A knížku, co si chtěl číst, vlastně někomu půjčil. Pokojný den se kazí a to je příležitost promluvit o tom, co dává člověku pokoj a co ne, když se věci kazí, když máme strach nebo si nevěříme.



Opravdový pokoj je jako pevný útes, svět ho dát nemůže, a máme-li ho od Boha, svět ho ani nemůže vzít – přibližuje dětem (a nejen jim) jednoduše P. Vlk: „Pokoj je od tebe na vzdálenost jedné modlitby. Protože všude, kam pozveš Ježíše, s ním přichází pokoj, on je pokoj sám. Žádné zavřené dveře strachu, zmatku, obav nejsou pro Ježíše problémem a překážkou. Pane Ježíši, děkuji ti, že od nás nechceš mít pokoj, že nejsi nad věcí, mimo naše věci, ale že vstupuješ do každého našeho problému jako Kníže pokoje, že mi chceš dát pokoj…“ A dětem na konci krátkého videa požehná.



Aktivně se někam vydat



Každé video, které P. Vlk s týmem vytváří, nemá vést jen k pasivnímu přijímání informací, nýbrž k aktivnímu vykročení a spolupráci. „Je vystavěno na čtyřech pilířích: na příkladech ze života, které jsou dětem blízké a mohou si je snadno představit nebo je chtějí zažít; na evangeliu – Božím slovu, stále platné a neměnné pravdě, jež vnáší světlo právě do této situace, tady a teď; na aplikaci pro život, kdy dětem dává návod, jak s Bohem mohou zakusit něco podobného; na modlitbě – prvním a nejdůležitějším kroku na cestě k uskutečnění toho, k čemu v průběhu videa zveme. A poslední dobou přidáváme na závěr vtip – je to bonus, na který se děti moc těší a ukazuje jim, že i Pán Bůh se rád směje,“ ozřejmuje P. Vlk.



Vysílání z Vlčího doupěte bývají zábavná i náročná s nečekanými zvraty v ději. A prokládají se soutěžemi. „Ty děti milují!“ zdůrazňuje kněz. Na každou z nich chodí přes sto odpovědí z celé republiky, ale i ze zahraničí. „Často se v úkolech zaměřujeme na osvědčenou náboženskou praxi, jež vždy lidem pomáhala žít jejich víru,“ poznamenává.



Děti mají za úkol například vyfotit Boží muka, kříž, kapličku, nakreslit obrázek Panny Marie, oblíbené poutní místo, vyrobit růženec nebo napsat své postní předsevzetí a vyfotit, jak se jim je daří plnit. „Jde nám mj. o znovuobnovení lidové zbožnosti, která je hluboká a pravdivá, ale často na ni zapomínáme. To vše chceme předávat nenásilným, moderním a přitažlivým způsobem. Nesmíme však dopustit, aby kvůli snaze o přitažlivost došlo k vyprázdnění či zředění obsahu,“ zmiňuje P. Vlk.



Učit děti i rodinu modlitbě za někoho



Na začátku postní doby spustilo Vlčí doupě modlitební síť dětí a rodin za ty, kdo zatím Krista neznají. „Bylo úžasné vidět, jak dětem záleží na lidech z okolí, kteří Ježíše hledají,“ raduje se kněz. Děti díky tomu mohou zakusit, jaké to je, společně a vytrvale se za někoho modlit. „Mnoho rodin se tak scházelo k modlitbě i u rozsvícené hromničky, kterou jsme jim jako poděkování z Vlčího doupěte poslali,“ doplňuje.



Nyní se od neděle Božího milosrdenství (11. dubna) až do Letnic v obdobné modlitební síti rodiny spojují v prosbách za vylití Ducha Svatého na kněze. Každá rodina obdržela z Vlčího doupěte přívěšek, který pak může darovat knězi, za něhož se modlí.



Cílem celého projektu je naučit děti, že Ježíš není někdo vzdálený, někde v nebi, nýbrž je přítomný v jejich kostelích, domovech, na hřištích, v srdcích lidí a vztazích mezi nimi. Že je všude tam, kam ho člověk pozve. „Toužíme vytvořit dětem most mezi posvátným a lidsky obyčejným v jejich životě, protože právě tam chce Ježíš vstupovat. A každý je povolán udělat s ním osobní zkušenost,“ míní P. Roman Vlk. „I my v týmu Vlčího doupěte zakoušíme Boží blízkost a péči například v tom, jak se Pán podivuhodným způsobem stará o pokračování projektu. Často říkáme, že každé nové video je takový malý-velký zázrak, jenž mohl vzniknout jen díky Boží režii a štědrosti našich dárců, kteří nás finančně podporují. A my jsme jim za to opravdu vděčni,“ uzavírá kněz.



RENATA LORENCOVÁ







