Cyklistické putování s rodinou

Vydání: 2020/27-28 Získávat láskou Kristu národ celý, 30.6.2020, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Doma 27-28

Vyrazit na cyklistickou pouť neznamená zdolávat stovky kilometrů. Buďme skromní ve vzdálenostech – a zůstaňme v České republice.



Jízdu plánujeme vždy s ohledem na nejslabší a nejmenší. Snímek Zdeněk Poruba/Člověk a Víra



Vyrazit na cyklistickou pouť není jen výprava na rodinný výlet. K pouti totiž patří modlitba. „Děkovný nebo prosebný úmysl a s ním spojené nesení případných strastí a nepohodlí cesty,“ říká známý propagátor a organizátor poutí Mons. Jan Peňáz a dodává: „Poutník se má modlit i nohama.“ Což v případě jízdního kola rozhodně splňuje, dokonce i tehdy, má-li elektrickou výpomoc.



„Vyjíždět můžeme z domova, ale na pomyslný start se dá dojet také autem, zvlášť když se chceme vypravit na druhý konec republiky, kam by vyčerpávající cesta na kole trvala zřejmě desítky hodin. Stále oblíbenější jsou nosiče kol upínané na tažné zařízení, na páté dveře nebo na střechu,“ zmiňuje cyklistický odborník a majitel servisu Martin Bolardt. Ani vzdálené cíle tak nemusí být nedosažitelné. Autem lze totiž přepravit kola pro celou posádku vozu. Další variantou cesty je svézt se i s kolem kus cesty vlakem. Případně si lze kola na místě vypůjčit.



Cyklopoutníkům se v Čechách i na Moravě nabízejí trasy prakticky až k chrámovým vratům poutních míst. Zástupy kolařů se tak už od pozdního jara hlásí z Velehradu, Svatého Hostýna, Svaté Hory, Staré Boleslavi či Svatého Kopečku. Putovat je však možné i k drobným kapličkám na méně známá místa v lesích, lukách a polích třeba během dovolené. V české krajině drobné sakrální objekty doslova lemují oblíbené cyklostezky.



Klíčem k poklidnému průběhu pouti na kole je plánování. Stačí si vybrat poutní místo a prozkoumat jeho širší okolí v mapě, aplikacích na webu nebo v chytrém telefonu. Vytipovat místa na zastávky k modlitbě i tělesnému občerstvení. Osvědčeným průvodcem cyklistů, který je navíc zdarma (včetně hlasové navigace pro mobil), jsou například mapy.cz. Pár tipů k prázdninovému putování přinášíme i zde.



Svaty Hostyn a Hostynske vrchy



„Ráj pro poutníky na kole,“ tak líčí okolí Hostýna cyklista Jaroslav Fojtů z Bystřice pod Hostýnem. „Každý ale musí počítat s tím, že je nutné vyšlapat na nejvýše položené poutní místo na Moravě. A když se pak v 718 metrech nad mořem ubytuje, bude se prakticky z každé další vyjížďky vracet zase do kopce,“ usmívá se Jaroslav Fojtů a jedním dechem představuje širokou škálu cyklotras od těch méně náročných rodinných až po třeba padesátikilometrové okruhy. „Přes Hostýnské vrchy se jezdí také nejnáročnější horský cyklistický závod u nás – Holešovský drásal. Ale tím se nenechte odradit,“ vtipkuje Jaroslav Fojtů. Nejen od chrámu, ale ze všech tras je nádherný výhled do širokého okolí. „A duchovní zázemí nabízí mariánská bazilika, kam lze dojít na mši hned několikrát za den,“ připomíná cyklista a připojuje doporučení prožít na vrcholu nejen pouť, ale i kus dovolené. „Dá se tu skvěle bydlet v poutních domech, které provozuje Matice svatohostýnská. Je to cenově přístupné a vstřícné k rodinám. Zajistit si je možné bydlení s úschovou kol, s polopenzí či celodenní stravou,“ referuje Fojtů. Ze Svatého Hostýna se lze na kole vypravit dvěma směry poutnické stezky – na Svatý Kopeček nebo na Velehrad.



Na Velehrad a do Chřibů



Velehrad tepe poutnickým a cyklistickým životem nejen během slavnosti sv. Cyrila a Metoděje. Jak říká rektor tamního poutního domu Stojanov Mons. Vojtěch Šíma (jehož zamyšlení přinášíme na titulní straně novin), poutníci jsou v kolébce křesťanství v naší zemi vítáni po celý rok. Zázemí a pokojný pobyt obohacený během roku o exercicie nacházejí právě na Stojanově. Velehradský starosta Aleš Mergental pak představuje možnosti dalších výletů do okolí: „Krásné cyklostezky vedou od Velehradu dál do Chřibů na rozhledny Salaš nebo Brdo. Rozhodně to tady není na jeden den.“



Na Slovácko



Z Velehradu se nabízí putování směrem na jih. Mikulčice, Žarošice, Svatý Antonínek nebo Strážnice – to jsou živá místa duchovní a poutní tradice Slovácka. Celý kraj je vyhlášený také zachovaným folklorem: pestrobarevnými kroji, starobylými a živými zvyky a slavnostmi, rozmanitou hudební kulturou, lidovou architekturou a ornamentem. Vedle krásy přírody je věhlasnou vinařskou oblastí. Z pouti se tak lze vypravit i přes vinohrady – zdejší cyklostezky ostatně jsou namnoze zaměřené na návštěvy sklípků. „Například Strážnicko je kraj doslova protkaný cyklostezkami, které vedou kolem spousty kostelů a kaplí přes louky, kde kvetou vzácné orchideje, ale projíždět budete i hlubokými lesy, které chrání dokonce UNESCO. A bydlení tu nabízí řada dostupných penzionů,“ láká k poutní výpravě krajinou na úpatí Bílých Karpat výtvarník František Pavlica z Tvarožné Lhoty.



JIŘÍ MACHÁNĚ







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Doma, Přílohy