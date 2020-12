Buďme tvůrci příjemné atmosféry

Vydání: 2020/51-52 Aby se vaše radost naplnila, 15.12.2020, Autor: Jiří Macháně

Příloha: Doma 51-52

Setkat se s rodinou má být radost. Nejvíc nám ji ale může pokazit nikoli koronavirová pandemie, nýbrž naše nerealistická očekávání. Nebo ukvapená potřeba na všechno reagovat.



Užít si radost z dárků společně s vnuky, kteří přijedou na návštěvu, letos bez roušky nepůjde. Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra



Hned na prahu Vánoc a s nimi spojených návštěv a setkání v kruhu rodiny stojí podle psycholožky Anežky Fialkové tlak, kterému nechtěně podléháme: „Všude kolem nás se na billboardech, v reklamách v televizi i na internetu všichni adventně a vánočně smějí. Budou mít báječné dárky a skvělé zážitky. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, probouzí to v nás velká a nerealistická očekávání.“



Když se nám je pak nedaří naplnit, projeví se to navenek jako naše nepohoda. A to není zdroj betlémské radosti, spíše nášlapná mina konfliktu. „Babička není dost šťastná, že jsme přijeli. Dárky za moc nestojí. Nevím, o čem si s ní povídat. Všechno se hroutí,“ vypočítává psycholožka možné pocity a dodává: „Do oslav i všech vánočních návštěv – při nichž se vidíme často i po řadě týdnů – je nejlépe jít bez očekávání. Co přijde, přijde. Zkusme si to čas od času zopakovat a nechat některé své obavy Pánu Bohu,“ nabízí lék na starosti s vánočním setkáváním.



Svátky nejsou externí nálada, která se na nás nalepí jako jmenovka na dárek. „Pohoda se nevytváří sama a záleží především na nás samotných. Každý z nás rozhoduje, jak nám spolu bude. Nemusíme reagovat úplně na vše, co se říká, spoustu slov můžeme přejít, nekomentovat, nevstupovat do nepříjemného tématu, nehádat se,“ připomíná Anežka Fialková. Naopak doporučuje, abychom se na malinkou chvíli, než vypustíme slova, která už často nejde vzít zpět, zamysleli: „Je to pro mě, pro náš vztah, přátelství a rodinnou pohodu a atmosféru skutečně důležité a přínosné? Pomůže nám to k něčemu? Ne? Tak to nechám být! A jistě také prospěje, když nebudu nikoho mentorovat, napomínat, popohánět, radit a poučovat,“ usmívá se psycholožka. Přiznává, že sama velmi ráda vánoční setkávání nezúčastněně pozoruje: „Když jsou vztahy nahnuté celý rok, Vánoce to nenapraví. Mnoho lidí se staví do křečovitě pózy, ale pravdou je, že svátky nejsou záplata na vztahy, když jsou rozbité.“ Je to totiž past dalšího očekávání: alespoň o těch Vánocích bychom mohli být v pohodě. Jenže nejsme – a tak si tu urputnou snahu o klid a prima atmosféru ještě okořeníme zklamáním. „Zkusme zkrátka přijmout vše tak, jak to je. Nevhodné dárky, spálené cukroví i tu trošku napětí v hovoru,“ uzavírá Anežka Fialková.



JIŘÍ MACHÁNĚ







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Doma, Přílohy