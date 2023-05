Dobrodružství za oknem

Vydání: 2023/19 Karel III. – korunován, aby sloužil, 9.5.2023, Autor: Karolína Peroutková

Příloha: Doma 19

Mnoho dětí dnes upřednostní internet před dobrodružstvím za oknem. A tím více se zavrtají do pohodlí gauče, čím razantněji rodiče říkají: Pojď alespoň s námi ven!



Nebojme se pádů ani oděrek. Snímek Pixabay



Dostupnost moderních technologií zásadním způsobem ovlivňuje výchovu dnešních dětí. Odmala vnímají svět kolem také optikou mobilů, tabletů, herních konzolí, tedy skrz vizuální obrazy, které je také specifickým způsobem vychovávají. Snadnost ovládání těchto přístrojů a cíleně poutavý obsah ale leckdy způsobí, že děti zapomenou, jak je svět kolem krásný. A na rodiče či prarodiče pak čeká úkol nelehký – vyprostit ratolesti z osidel wi-fi a nabídnout cestu ven.



Leckdy je to boj skutečně poctivý, ale dospělý člověk je ostřílený a podle rad Karla Poláčka a jeho knihy Bylo nás pět nezapomíná na „vozejk s buchtama“, čili na nějakou pobídku. A hlavně ví, že jeho opravdová přítomnost, podaná ruka a pozornost vítězí.



„Zjistit, co konkrétně dítěti nevyhovuje nebo vadí, není snadné. Zvláště když dítě mnohdy není schopné svoje potřeby a nejistoty pojmenovat. Všímaví rodiče vědí, jak se dítě cítí v jiných situacích, které kladou podobné nároky. Například jak se cítí obecně v dětském kolektivu, jestli ho baví chodit na výlety s rodiči, jestli rádo něco vyrábí, jestli se bojí všeho živého. Někdo se cítí špatně v nových situacích a potřebuje vědět, co a jak bude. Jinak se pak chová třeba dítě, které chodí do skauta,“ říká Marie Mesanyová z pražské Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny.



Menší odolnost dětí



Zohlednit pohled dítěte při naší představě společné vycházky je důležité, stejně jako přijmout jeho nejistotu či počáteční neochotu. „Přiznejme si, že v dnešním způsobu výchovy, kdy převažuje organizovaný čas kroužků, filmových pohádek a dalších vizuálních podnětů, mnohé děti ani nemají příležitost naučit se být samy se sebou,“ pokračuje psycholožka Mesanyová. Podle ní také současný trend ve výchově přispívá k menší odolnosti dětí, které jsou cíleně chráněny stresu a překážek namísto toho, aby se učily je překonávat a otužovat se.



„Není lehké konkurovat všem kroužkům a přístrojům, ale pokud je pro rodiče důležité, aby byli společně s dětmi venku, pomáhá přeskládat si povinnosti dne – ‚jít spolu ven‘ často bývá až poslední položka, na kterou se pro přemíru jiných povinností často nedostane,“ vysvětluje lektorka Jitka Krbcová z pražského vzdělávacího centra Tereza. Podle ní pomáhá zařadit chození ven mezi ostatní aktivity, děti si na chození ven více zvyknou. Lektorka Krbcová také doporučuje třeba vypracování školních úkolů venku. Přírodní prostředí stimuluje koncentraci, provětrané hlavě to často myslí lépe. Menším dětem můžeme vzít ven hračky, starší si mohou v klidu číst na dece v trávě. (Další tipy na společné hry z centra Tereza zvané Jděte ven jsou níže.)



Děti vidí svět jinak než dospělí



Řada muzeí, knihoven či galerií také pravidelně pořádá akce pro rodiny s dětmi. Bývá přítomen i lektor, jehož úkolem je děti inspirovat, probouzet v nich zájem. „Snažím se přiblížit jejich vidění světa. Není to vždy snadné, ale je to nezbytné. Těžko mohu očekávat, že budou mít stejné zájmy jako já, že je budou zajímat stejné hry a budou tvořit stejnými prostředky stejné obsahy, a rozhodně bych to po nich neměl vyžadovat. Ve chvíli, kdy zkouším jejich hry, tak nejen že mám pocit seberozvoje, ale začínám více rozumět jejich pohledu na věc a zároveň automaticky hledám shodná místa a ‚vyšlapané cesty‘ zkušenosti. To jsou body, na kterých společně můžeme stavět,“ vysvětluje lektor Tomáš Arnold z olomoucké Pevnosti poznání. Expozice zaměřené na popularizaci přírodních věd a historie nabízí výjimečně hravé, dětmi a rodiči oblíbené místo.



Spolupráce s dítětem, tedy vnímání jeho úhlu pohledu a světa kolem se zdá být při společné rodinné procházce klíčovým prvkem. Jinak hrozí, že mobil – od kterého jsme dítě tak pracně na začátku odtrhli – se z kapsy zase vynoří a nejeden rodič pak rozhořčeně poznamená: „Tebe nic jiného nezajímá!“



„Na první pohled by se mohlo zdát, že děti v současné době nic nebaví, jsou znuděné. Podle mne je ale rozhodující, aby měly ve svém okolí, doma či ve škole, vhodné podněty, které je zaujmou. Zvídavost se dostaví záhy,“ podotýká zase Alena Vláčilová, také lektorka z olomoucké Pevnosti poznání. Podle ní je třeba děti nadchnout, motivovat, aby měly z dané činnosti radost. A prvním krokem k tomu je, aby sám rodič byl nadšený a měl i chuť předat své nadšení dál. Pak je napůl vyhráno.



Tak tedy společně vyražme, ať už je nás pět nebo nepět, k pevnosti nebo kopci Budínu!



KAROLÍNA PEROUTKOVÁ





