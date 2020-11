Aby naše děti nežily jen mobilem

Vydání: 2020/47 Připomínky 17. listopadu, 16.11.2020, Autor: Kateřina Šťastná

Příloha: Doma 47

Shrbeny nad displejem. Doma či na hřišti, u kuchyňského stolu, někdy dokonce na WC. Znáte ten výjev? Během pandemie se stal mobil jediným kanálem, jak jsou děti v kontaktu se školou a vrstevníky. Dokonce mnohé kroužky i skauta mají online. Kdy ale mobil odložit? Lze se to naučit?



Dokážou děti trávit čas i jinak než na mobilu? Snímek Pixabay



Mobil je nejoblíbenější věc našich dětí. Hned za počítačem nebo notebookem s internetem. Vyšlo to najevo v projektu Českého statistického úřadu Minisčítání 2018, kterého se zúčastnilo více než 26 tisíc dětí. Na 11 % z nich se přiznalo, že na internetových stránkách nebo na mobilních aplikacích tráví více než pět hodin denně. Z celoevropské výzkumné zprávy EU Kids Online 2020 zase vyšlo najevo, že za poslední dekádu se čas, který děti tráví na internetu, zdvojnásobil. Souvisí to s rozvojem a dostupností mobilních telefonů.



P. Josef Ptáček, přezdívaný také „internetový kněz“, shrnuje, že v této době všichni tráví opravdu hodně času online: „Je dobré využít mobil ke vzájemné komunikaci, k učení a hledání nových informací. Ale je také důležité pro děti i dospělé umět mobil, tablet, počítač, sluchátka, herní konzoli i TV odložit, dát odpočinout mozku, očím i páteři a věnovat se práci či zábavě jiným způsobem.“ Připouští, že je to těžké, protože elektronika dnes prochází všemi oblastmi našeho života a umí člověka stále něčím lákat. Bohužel, pokud se mobil stane naším pánem, místo aby nám sloužil, může snižovat naši schopnost soustředit se. Jak podotýká P. Ptáček – nejen na modlitbu, četbu, ale třeba i na jídlo.



Terapeut Milan Studnička vypráví příběh svých klientů. Sousedi na ně zavolali sociálku, protože dítě v jedenáct hodin večer křičelo, jako kdyby ho týrali. Ukázalo se ale, že příčinou byla snaha rodičů odebrat svému synovi mobil… Jiný chlapec zase neváhal udělat díru skrz zeď do komory, kam jeho otec přístroj

zamknul. V krajních případech děti vyhrožují rodičům zabitím nebo sebevraždou, když jim nevrátí jejich telefon. Také si v bazaru umí koupit jiný mobil.



Milan Studnička podotýká, že nynější izolace, kdy děti nemohou tolik sportovat, chodit do školy či na kroužky a být s vrstevníky, situaci nezlepšuje. Mnozí rodiče pracují z domova, bývají zahlceni prací a nestíhají sledovat, co jejich děti na mobilech dělají, natož kolik času tam tráví. A tak můžeme vidět klasický výjev: tatínek je do večera na notebooku či u telefonu, děti zase ve svých pokojíčcích shrbeny nad mobily.



A není to jen tělesná schránka dítěte, která tím trpí. „Mnohem horší je psychická stránka – jestliže si dítě zvykne zažívat dobrodružství v elektronické podobě, bude čím dál těžší zabavit ho v reálném životě,“ varuje Milan Studnička. Nezáleží ani tak na tom, zda jsou to kluci, kteří víc hrají hry, nebo děvčata, která sledují youtubery. Nejhorší je podle terapeuta a kouče právě ten čas, který naše děti na mobilu tráví. „Tisíckrát lepší je, když si děti povídají s rodiči o životě, pustí si film, jdou ven nebo si zasportují. To buduje vzájemný vztah. Ale odpojím-li dítě od sebe a připojím k internetu, formuje se jiným způsobem, než jak bych chtěl,“ apeluje na rodiče Milan Studnička.



Zakazovat nestačí



Příběh rodiny, na kterou sousedi zavolali sociálku, nakonec dobře dopadl. Milan Studnička zoufalému otci doporučil, aby dítě odvezl co nejdál mimo civilizaci a mimo signál. Strávili tam asi měsíc. První týden se chlapec s tátou vůbec nebavil. Druhý týden už si s ním začal hrát deskové hry – a po čtyřech týdnech, kdy se měli vracet domů, se synovi ani zpátky nechtělo, jak byl spokojený. „Obrovsky záleží na tom, nakolik jsou rodiče aktivní a nakolik dokážou dítě odtrhnout od mobilu tím, že s ním prožívají reálný život. Ale pokud mu mobil zakazují, případně ho odpojí nebo mu zařízení seberou, aniž mu nabídnou jinou činnost, jenom ho naštvou,“ říká Milan Studnička.



Řešení vidí v tom, aby děti měly obohacující koníčky, dostatek času stráveného s rodiči, ale také aby sami rodiče zredukovali práci doma u mobilů a počítačů na minimum. „Pokud chci, aby dítě přestalo být závislé na telefonu, musím jako rodič udělat v první řadě velkou změnu u sebe,“ uzavírá terapeut.



KATEŘINA ŠŤASTNÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Přílohy, Doma, Články