HOMILIE:Bez Ducha Svatého nepochopíme dnešek

Letošní koronavirová situace nám nabídla mimořádnou možnost nových impulzů pro osobní duchovní život i pro život celé církve. Mnohem více jsem chápal otřes, který události spojené s Ježíšovým zmrtvýchvstáním musely znamenat pro náboženský život Izraele. Vždyť to, co jsme zažili o letošních Velikonocích, bylo naprosté nic ve srovnání s otřesem v Jeruzalémě a okolí po Ježíšově zmrtvýchvstání.



Při naslouchání liturgickým textům se u mne probudila mnohem větší vnímavost k tomu, co bylo pro obyvatele Jeruzaléma i pro všechny, kteří přijali zvěst o Zmrtvýchvstalém, najednou úplně jiné. Odlišné od toho, v čem doposud žili, na co byli zvyklí, co jim bylo vštěpováno rodinnou tradicí či židovskými náboženskými autoritami jako zásadní, důležité, ba naprosto neměnné. Jak radikálně se pro první křesťany, kteří do té doby žili jako pravověrní židé, změnilo prožívání vztahu s Bohem, jak se u nich naprosto dramaticky musela posunout představa o Mesiáši, jak bylo najednou nutno zcela jinak chápat jedinečnost Božího vyvolení ve vztahu k okolním národům… Pravidla a principy, vštěpované po celá staletí, měly být opuštěny či zásadně proměněny, včetně způsobu modlitby.



Dnes si ve svém srdci neseme, že cesta prvních křesťanů k přijetí víry v Ježíše Krista byla vlastně přirozená a radostně osvobozující – a že neschopnost velekněží, starších lidu a zákoníků změnit vlastní postoj byla trestuhodným a hluboce hříšným selháním. V naší letošní situaci se proto pro mě s větší naléhavostí vynořila otázka po důvodech této naší samozřejmosti…



Odpověď je v poselství svatodušní slavnosti, v pravdě naší víry o seslání Ducha Svatého. Věříme a vyznáváme, že možnost přijmout epochální změnu, kterou nám nabídlo Ježíšovo zmrtvýchvstání, je dána vanutím Ducha Svatého, této moci z výsosti, jež byla ku pomoci v dramatických událostech po velikonoční neděli lidem v Jeruzalémě a okolí. Jen proto, že byl při díle Duch Svatý, jehož působení radikálně přesahuje lidské možnosti a schopnosti, byli první křesťané schopni přijmout a uskutečnit obrat ve svém náboženském životě.



On dával sílu, porozumění i vytrvalost. Ale nejen dával – stále znovu a znovu dává! A tam, kde je společenství církve otevřeno tomuto daru, se i dnes může církev znovu obnovovat. Jen v síle tohoto Daru z výsosti je společenství křesťanů i dnes schopno žít znamení doby a neuváznout v osidlech pouze ozkoušených a prověřených způsobů nefunkční praxe minulosti. Proto i my dnes naléhavě voláme Ducha Svatého – jinak nebudeme schopni chápat výzvy ke změně, které přináší dnešní svět.



Vzývat Ducha Svatého, počítat s ním, je naše jediná naděje. Lidská zkušenost nedovede adekvátně reagovat na výzvy světa. V naší lidské výbavě není schopnost rozlišovat Boží cesty od cest falešných. To je dar Ducha! Proto církev tak intenzivně a stále znovu volá: „Přijď, Duchu Svatý!“ Proto ve svatodušní sekvenci poctivě vyznáváme naši nemohoucnost a neschopnost, jestliže by Boží Duch nebyl naším Učitelem a Zachráncem. Volejme tedy s velkou intenzitou i o letošních Letnicích. A nezůstaňme jen u tohoto dne.



TOMÁŠ HOLUB, plzeňský biskup

