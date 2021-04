HOMILIE: Zvát Pána do práce, odpočinku, bolestí i radostí

Evangelium 5. neděle velikonoční nám představuje podobenství o vinném kmeni a vinaři. Vinný kmen je Ježíš a starostlivý vinař je Bůh Otec. Větve, které chtějí dávat úrodu, krásné hrozny musí být napojeny na tento vinný kmen. Tím nám Ježíš chce říci, že má-li náš život dávat krásné a chutné plody, musíme být s ním spojeni. Jako správný vinař Bůh Otec, když je třeba, odstraňuje vše, co překáží k naší plodnosti. Někdy to může být bolestivé a nepříjemné. Bůh nám pomáhá odstranit nadbytečné a parazitující výhonky, které mohou být naše neuspořádané touhy, hříšné náklonnosti, zlozvyky…



Být spojen v Ježíši znamená dělat vše spolu, denně zvát Pána do svého života. Zvát ho do své práce, do odpočinku, do starostí, do svých bolestí, do svých radostí, do všeho, co prožíváme. Krásné na tom je, že Ježíš vždy tato pozvání přijímá, nikdy neodmítne. Nikdy se ale ani nevnucuje. S trpělivostí čeká naše pozvání a připomíná nám slova z dnešního evangelia: „Beze mne nemůžete činit nic.“



Chtěl bych se ještě zastavit u věty: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ Je to velice krásný příslib. Člověk si může položit otázku, jestli to tak doopravdy funguje. Před nedávnem za mnou přišla jedna žena a řekla mi: „Přestala jsem se modlit, protože Bůh mé modlitby neslyší. Modlila jsem se asi rok, aby moji dceru přijali na medicínu. Před týdnem dostala vyrozumění, že přijata není. Dokonce jsem slíbila Bohu, že dám 10 tisíc korun na chudé v Africe, vyslyší-li mé modlitby. Mé modlitby vyslyšeny nebyly, i když to Bůh slibuje. Už mu nevěřím a nebudu se více modlit. Je to ztráta času.“



Na tuto ženu jsem si vzpomněl, když jsem četl dnešní evangelium. Možná znáte někoho, kdo zažil totéž, možná jste tuto zkušenost, že Bůh zkrátka nevyslyšel vaše modlitby, udělali i vy sami. I já mám takovou zkušenost, přesto věřím, že Bůh mé modlitby slyší, své sliby plní a mé prosby nejsou zbytečné. Některé prosby nám Bůh nesplnil jednoduše proto, že nás má rád. Kdyby splnil všechny mé touhy, musel bych se stát zpěvákem, slavným fotbalistou, ale i popelářem. Dnes jsem rád, že žádnou z mých dětských tužeb nevyslyšel, a tak jsem se mohl stát knězem. Bůh nás má rád, a proto ne všechny naše prosby plní podle našich představ. Odpovídá na ně, ale někdy docela jinak a lépe. Stejně tak tatínek malému synovi, kterého miluje, nesplní vše, oč ho žádá, protože ví, že to v danou chvíli není pro dobro jeho milovaného syna.



Přeji vám i sobě, abychom nepřestávali Pána prosit a na konci každé prosby měli odvahu dodávat: „Ale ať je to podle tvé vůle, vždyť ty mne znáš a chceš pro mne jen to nejlepší.“



P. PETR CVRKAL SDB, Kazanlak, Bulharsko





