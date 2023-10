HOMILIE: Vinice, vinaři, viníci i světci

Vydání: 2023/40 Vladař, ale hlavně křesťan, 3.10.2023

Dovolte mi položit vám tři otázky. Založení vinice, která má vynášet zisk, je obrovská investice. A samozřejmě silný důvod k zamyšlení pro ty, co si myslí, že si všechno vybudovali vlastními silami sami. My jsme ta vinice, kterou Bůh založil. Svěřil nám planetu, dal nám přírodu, život, tělo, schopnosti, vlastnosti a nekonečně mnoho možností. Projevil nám obrovskou důvěru. A teď se možná někde dívá, jak se tváříme, že je to všechno jen a jen naše, děláme si nároky na to, co máme jen propůjčené, a místo užitku si jen sami užíváme. Ale propůjčení vinice by nějaký užitek přinášet mělo. Stejně tak jako naše životy a celé naše snažení. První otázka proto zní: Přinášíme Bohu nějaký užitek?



Majitel vinice posílal služebníky pro to, co mu náleží. Vidíme zde úplně nadlidskou trpělivost. Kdo z nás by po zabití prvního posla dal oněm zlým vinařům další šanci? Kdo by riskoval bezpečí a život vlastního dítěte tam, kde byli povražděni mnozí služebníci? Myslím, že nikdo. Na tomto podobenství nám Ježíš ukazuje naprosto nepředstavitelnou a obrovskou trpělivost našeho Boha. Přiznám se, že v tomto ohledu Boha opravdu nechápu. Po všem, co jsme zvládli ve 20. století, jak jsme dokázali pošlapat tvář Bohem stvořeného světa a jak jsme se zachovali k člověku, nám dává ještě další šanci. Nechápu to ani v osobním životě, že po tolika našich hříších je Boží náruč připravená nám odpustit a obnovit v nás svůj život. Je naše velké štěstí, že (jak říká Písmo) Boží myšlení je tak moc jiné než myšlení naše. Druhá otázka tedy zní: Žasneme nad Boží trpělivostí?



Samozřejmě bylo toto podobenství určeno farizeům, kteří přišli o své zaslíbení tím, že nepřijali Ježíše. Ale my si nemůžeme oddechnout a říct si: „Uf, tohle se nám stát nemůže.“ Možná, že může. Jestli se budeme k Bohu otáčet zády a nebudeme se snažit o dobro, jestliže nebudeme milovat Boha a bližní, a to, co do nás vložil, vyplýtváme na hlouposti, tak přesně tohle se může stát i nám. Neschováme se ani za Bibli (protože jsme podle ní nežili), ani za společenství církve (protože jsme ji neposlechli) a ani za skutky jiných (protože naše skutky jsou naše zodpovědnost). Zatím Bůh posílá své služebníky, posílá Ježíše. Ještě je čas. Bohu díky za to. Třetí otázka, kterou nabízím, zní: Milujeme Boha a bližní, jak to po nás chce Ježíš, nebo spoléháme na to, že to někdo udělá za nás?



Jak krásné by bylo podobenství, v němž Bůh založí vinici, svěří ji vinařům, ti se o ní tak dobře starají, že svému pánu přinesou radost a užitek. Je to utopie? Známe lidi, u kterých to přesně takhle bylo. Dnes o nich říkáme, že jsou svatí. Nebyli bez chyby, ale dokázali to. A přesně tohle chce Ježíš i po nás.



P. ROBERT BERGMAN, duchovní správce farnosti Spálené Poříčí





Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články