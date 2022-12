HOMILIE: Radujte se, Pán je blízko!

2022/50

Třetí neděle adventní je v západní katolické liturgii nazývána nedělí Gaudete, tedy „Radujte se“! Jsme pozváni, aby v okamžiku, kdy jsou už Vánoce na dohled, bylo naše srdce otevřené radostné velikosti a plnosti, kterou nám nabízí sám Bůh tím, že se stává naším blízkým.



Texty, které nám církev na dnešní neděli nabízí, nám pak ukazují, jaké jsou podmínky pro to, aby tato radost z Boží blízkosti nebyla pouhou iluzí, kterou si jen namlouváme. Zvláště v současné době je důležité, aby radost z Pána byla skutečností, jež je schopná prozářit velmi temné chvíle, které celé lidstvo prožívá a které se dotýkají i každého z nás. Být radostný ve svém srdci je možné navzdory válce, která zuří blízko nás, navzdory oprávněnému strachu ze změny klimatu či cen energií a rostoucích nákladů na živobytí.



Tím prvním, co nám dnešní Boží slovo zvěstuje, je pravda o tom, že neochvějná radost pramení pouze z účinné Boží moci, která se člověka konkrétně ujímá. Myslím, že málokdo z nás v minulosti zažil dobu, ve které by i navenek bylo tak zřejmé, že množství běžných důvodů k radosti jsou vlastně pouze něčím nahodilým, na co se nemůžeme spolehnout. I proto v současné situaci zní mnohem jednoznačněji slova proroka Izajáše z prvního čtení, ve kterých nám zvěstuje, že jestliže chceme být pravdivě radostní a vnímat realitu kolem sebe se srdcem pokojným, příčinou tohoto našeho stavu nemůže být nikdo jiný než Emanuel, tedy Bůh, který je s námi.



Druhým impulsem je výzva k trpělivosti. Jako křesťané věříme, že jádro naší radosti je v budoucnosti, v těšení se na věci, které přijdou a budou plností toho, po čem touží lidské srdce. Apoštol Jakub jako známý praktik nám pak zdůrazňuje, že jedině vytrvalost je cesta, která vede k naplnění této radosti a která nás chrání od beznaděje.



Třetí orientační bod spojený s výzvou k radosti je obsažen v evangeliu. Bůh, který přichází, je Ježíš Kristus, kterého známe. Je to Bůh, o kterém víme, že vládne s něžností. Evangelia nám na každé řádce o něm vyprávějí, že od svého narození je celý jeho život spojen s empatií a milosrdenstvím, s ochotou být nablízku lidskému trápení i se zájmem o jednotlivce stojícího na okraji. Ježíšova smrt na kříži pak nezpochybnitelně svědčí o jeho nasazení pro člověka až do krajnosti. On je ten přicházející Bůh, On to je, kdo nás zná a volá jménem.



My víme, na koho čekáme a prosíme, aby on sám prohloubil naše poznání, kým je pro každého z nás. Aby naše znalost Ježíše Krista byla niterná, tedy vnitřně prožitá se vším tím, co se dotklo našeho srdce. Slova dnešní antifony „Radujte se, Pán je blízko!“ pak k radosti povedou spontánně. Vždyť přichází ten, kterého známe a na kterého je možné se těšit jako na blízkého milujícího a zachraňujícího přítele.



Mons. TOMÁŠ HOLUB, plzeňský biskup



