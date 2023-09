HOMILIE: Pozvání šité na míru

Vydání: 2023/38 30 let spojují Východ se Západem, 19.9.2023

Dnešní promluvu bych začal rozjímáním evangelia. Konkrétně bych se zabýval takovou drobností, které jsem si dosud nevšiml: „Hospodář, který vyšel časně zrána…“ Tento obraz se mi spojil s Ježíšem, který vychází z hrobu časně zrána, ještě za tmy, aby svolal své učedníky k práci na vinici Boží. Hospodář pak ještě několikrát vychází ze své vinice do města, pravděpodobně na tržnici, kde stojí muži čekající, zda je někdo najme na jeden den – nádeníci.



Hospodář v průběhu dne najímá další a další dělníky. Ano, i Ježíš vychází z nebe, aby na tržnici tohoto světa najal své dělníky. Ježíšův den totiž ještě neskončil, protože je to osmý den, který nezná západu, den od vzkříšení do konce světa. Jsem si vědom, že takové čtení Ježíšova podobenství je spíš duchovní, meditativní, než podrobené historicko-kritické metodě.



V první polovině tohoto roku jsem doprovázel naše vojáky do mise v Litvě. Měřeno podle kvantity jsem tam neměl mnoho práce. Ale často jsem si říkal: Tvůj čas ještě přijde. Vydrž. Budeš potřeba. Zůstaň až do poslední minuty pozorný, připravený, ochotný. Ten postoj se mi vyplatil. Potřeba jsem byl. A paradoxně až po skončení mise ve prospěch těch, kteří nás střídali. Pán má svůj čas a zve nás ke službě ve chvíli, kterou zná on.



Dnešní evangelium není jen o službě, ale i o samotném uvěření. Jsou činitelé víry, na které ukazuje například i Katechismus katolické církve: „Člověk je schopen Boha, Bůh přichází vstříc člověku, člověk odpovídá Bohu.“ To jsou nadpisy prvních tří kapitol obsahující pořádnou nálož podnětů k promýšlení a použití v reálném životě. Můžeme tak pozorovat lidi v našem okolí a vnímat: „Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce“ (KKC 27). „Bůh se z lásky zjevil a daroval člověku. Nabízí tak definitivní a vyčerpávající odpověď na otázky člověka týkající se smyslu života“ (KKC 68). „Svým zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství. Přiměřenou odpovědí na toto pozvání je víra“ (KKC 142).



Mnozí lidé se i dnes podobají nádeníkům přešlapujícím někde na náměstí. Jejich čas přijde. Hledají Boha a Bůh jim přijde vstříc. „Hledejte Boha, když je možné ho najít.“ Dovolím si konstatovat, že nalézt Boha je velice jednoduché. Svou roli v tom můžeme sehrát i my, kteří ty přešlapující známe. Bůh často jedná skrze nás. Pozvání je pak šité přesně na míru, je srozumitelné a zasazené do života. A je úžasné pozorovat, jak pozvání k víře lidi proměňuje. Neméně úžasné je zjišťovat, jak se i náš vlastní život, spiritualita, vědomosti o Bohu i církvi prohlubují.



P. PETR ŠABAKA, vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec



Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články