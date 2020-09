HOMILIE: Odpuštění je tmelem

Vydání: 2020/37 S nunciem na pouti v Hájku, 8.9.2020

Jedno z hlavních témat dnešní neděle je odpuštění. Co vlastně znamená odpuštění? Samotné slovo zahrnuje sloveso pustit/opustit.



Odpuštění je:

opuštění pštrosího postoje a přijetí zla, které v minulosti způsobilo zranění;

opuštění vlastních představ o druhém a jeho přijetí takového, jaký je;

opuštění strachu z druhého a nalezení odvahy se jím znovu nechat zranit;

opuštění otroctví bolestných pout minulosti a přijetí svobody díky nadhledu z ptačí/Boží perspektivy;

opuštění iluze, že to vyřeším sám, a odevzdání se do rukou Všemohoucího;

opuštění temnoty a návrat k Bohu, neboť i mne bylo tolik odpuštěno.



Třetí a poslední řeč v 18. kapitole evangelia podle Matouše nepojednává o odpuštění izolovaně, neboť evangelista zde řeší způsob života ve společenství prvotní církve. Aktualizace tohoto úryvku se tedy vztahuje k tomu, jak my udržujeme naše farní společenství, naši diecézi, naši církev pohromadě prostřednictvím odpuštění. Odpuštění je totiž cementem našich vztahů, naší církve. Proto je zásadní otázkou, jak se vypořádáváme s hříchem uvnitř církve, uvnitř našeho společenství. Křesťanské soužití není přece založeno na naší bezchybnosti, na naší svatosti. Společenství dokážeme vytvářet jen díky odpuštění. Společenství, které žije v pravdě o sobě, vnímá, že v něm pulzuje i zlo. Tento fakt pak přijímá, ale nesmiřuje se s touto skutečností.



Společenství je totiž živoucí natolik, nakolik ho zlo opouští – a to jej opouští, protože ho společenství samo vyprovází ven prostřednictvím odpuštění. Odpuštění se tak stává vítězstvím lásky nad zlem.



V nedělním úryvku se setkáme s apoštolem Petrem, který řeší otázku odpuštění: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Otázka zní úplně jinak, pokud ji formulujeme záporně: Kdy zase mohu začít držet zášť, zatrpknutí, nelásku k druhému? Až po sedmerém odpuštění? Tak či onak, obě otázky implikují, že čekáme na to, abychom se vůči druhému zase mohli začít vymezovat. Sv. Petr tak vyjadřuje naše lidské myšlení. Jsme ochotni k velkorysosti, ale ta přece musí mít nějakou hranici. Myslíme kvantitativně, zatímco Pán Ježíš dává kvalitativní řešení, když vyzývá k bezmeznému odpuštění. Následujícím podobenstvím pak dává odpověď na otázku proč. Bez této odpovědi totiž bezmezné odpuštění nedává smysl. Jsme na tomto světě, abychom poznávali Boha a tím se mu stali stále podobnějšími, tj. byli jeho čím dál věrohodnějším obrazem. Pak budeme i čím dál více sami sebou.



P. TOMAS VAN ZAVREL

(Katechezi k tématu lze zhlédnout na YouTube kanálu Kostel Hluboká nad Vltavou)

