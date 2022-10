HOMILIE: No není Bůh úžasný?

V nedělním evangeliu slyšíme o hodně zajímavém setkání. Ježíš potkává deset malomocných a uzdravuje je.



Co nám Ježíš tímto příběhem chce říct? Že je správné děkovat? To asi ne, protože to snad každý slušně vychovaný člověk ví. Ukázat, že většina lidí je špatná a že jen desetina za něco stojí? To vlastně také ne, protože všech deset Ježíše poslechlo. Chtěl bych vám nabídnout tři jiné pohledy.



Jak často děláme různé soudy? Někoho oslavujeme a skoro uctíváme, druhým pohrdáme, třetí je nám lhostejný, čtvrtého máme rádi, pátý nám nevadí... A Ježíš zde ukazuje, že se ten nejopovrhovanější z celé skupiny nakonec ukázal jako nejlepší. Samaritáni byli pro Židy zrádci, odpadlíci, a dokonce nepřátelé. Kdo jsou naši Samaritáni dneška? Ateisté? Rozvedení a znovu sezdaní? Křesťané jiných denominací nebo lidé jiné víry? Lidé s menšinovou sexuální orientací? Nebo nositelé jiných politických názorů? Pro nás, učedníky Ježíše Krista, křesťany, a možná i katolíky, je tento evangelijní příběh významně vztyčený prst: nemyslete si o sobě víc, než je zdrávo. Kdoví, jak bychom se zachovali my v situaci druhých. To je velká výzva k pokoře.



Druhý pohled spočívá v tom, jak se díváme na Boha. Možná jsou i dnes mezi námi lidé, kteří si myslí, že Bůh je tak trochu ješitný. Ano, občas nám něco dá, ale musíme za to poděkovat, aby nám to snad zase nesebral a abychom příště zase něco dostali. Mezi lidmi to tak funguje, tak proč ne u Boha? A právě ona událost uzdravení deseti malomocných ukazuje, že Bůh je jiný než lidé. Všimněte si. Malomocní volají: „Mistře, smiluj se nad námi.“ Ježíš je vidí a okamžitě je uzdravuje: „Jděte, ukažte se...“ Žádná podmínka: „Když budete chodit do kostela, když nebudete hřešit, když se vrátíte poděkovat, když budete dodržovat přikázání...“ Ježíš jim žádnou podmínku nedal. Ani žádné moralizující kázání. On je uviděl a prostě je uzdravil. Opravdu žádná podmínka, žádné „když“, žádné „musíte“. Boží láska neklade podmínky.



A do třetice: Víte, co je krásné? I ti, kteří byli uzdraveni a nevrátili se a nepoděkovali, byli pořád uzdraveni. V evangeliu není žádná zmínka o tom, že když si Ježíš povzdechl, tak se těm devíti malomocenství zase vrátilo. Takhle by to přece ješitný člověk udělal, ne? Tak v čem je ten vtip? Poděkovat nepotřebuje Bůh, ale potřebujeme to my. Tím, že děkujeme, zaujímáme postoj vděčnosti a zvětšuje se nám srdce pro to, abychom od Boha mohli ještě víc přijímat. Dovolte mi jednu odvážnou myšlenku: Ježíš svou obětí na kříži vykoupil celé lidstvo z moci zla. A přesto, že mu většina lidí za to nikdy ani nepoděkovala, nevzal svou oběť zpět. Jen ti, kdo mu prokazují vděčnost, dostávají ještě mnohem víc: možnost ho poznávat, milovat a ho následovat. No není Bůh úžasný?



P. ROBERT BERGMAN, administrátor farnosti Spálené Poříčí a Misionář milosrdenství pro plzeňskou diecézi

