HOMILIE: Nevyčíslitelná hodnota nebeského království

Vydání: 2020/30 Pouť za Turínským plátnem, 21.7.2020

Po podobenstvích o rozsévači a pleveli mezi pšenicí se my měšťáci možná trochu nadechneme: už nemusíme studovat zemědělské příručky. Přichází podobenství o vzácné perle a předtím o pokladu. Jenže ten poklad je ukrytý v poli… Co je však důležitější: to pole se dá koupit. A s ním ten poklad. A perla? Ta se také dá koupit. Za kolik přesně? To nám Ježíš neříká. I když vlastně říká: ten, kdo najde pole s pokladem nebo drahocennou perlu, jde a prodá všechno, co má, a koupí je. Hodnota perly a pokladu nespočívá v tom, že je třeba složit nějakou částku nebo si vzít půjčku – je třeba dát vše, co máme. Dvě hřivny, pět hřiven nebo deset hřiven. Hlavní je dát všechno a nic si neschovat.



Oproti podobenstvím o rozsévači, pleveli, kvasu anebo hořčičném zrnu, která zdůrazňují postupný růst nebeského království v čase, se jeví podobenství o perle a skrytém pokladu v poli, jako že najednou je to všechno, anebo nic: najdeš – nenajdeš, dáš všechno – anebo nic. V tom však není žádná dvojkolejnost: Bůh se skutečně dává cele, on sám i se svými dary. Nevnucuje se však – dává se jako ten největší poklad, ta nejvzácnější perla těm, kdo ho hledají. Když vidí, že Jej hledáme a že si ničeho nevážíme více než jeho samého, jeho království a spravedlnosti, je připraven se nám dát hned a celý.



Vraťme se však ještě k penězům, které je potřeba dát všechny za perlu anebo za poklad. V moderní době se rozmohlo heslo: „Čas jsou peníze.“ Když začínáme cokoliv podnikat, musíme zvážit, kolik času nás bude stát každá práce anebo kolik si bere za hodinu práce ten, jemuž chceme něco zadat. Možná podobně uvažujeme i při práci pro růst nebeského království: Kolik času a úsilí mne bude stát, abych se smířil se svým bratrem? Kolik času mi zabere, abych se postaral o pokoj v rodinných vztazích – a kdo ví, zda se mi to i po velkém úsilí nakonec podaří? Kolik času zabere boj o to, abych měl čisté srdce? Vyplatí se vůbec začínat s takovým podnikáním?



„Tržní ekonomika“ nebeského království nefunguje úplně stejně jako ekonomika tohoto světa. Všichni hráči, chtějí-li uspět, musí být malí a zůstat malí před tím, kdo určuje pravidla hry. Hráči musí zůstat malí jako děti: nic sami nemají, jsou závislí na druhých, a přitom velkorysí, protože jsou stále připraveni dát všechno a nespokojují se s polovičatými řešeními.



Na závěr své řeči o podobenstvích Ježíš dodává: „Každý zákoník, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ Co má větší hodnotu? Nové, anebo staré věci? Některé staré nestojí za nic, a nové také ne. A naopak: některé staré mají obrovskou hodnotu a nové taktéž. Jejich hodnota – v ekonomice nebeského království – závisí na tom, kdo je zaséval a do jaké půdy dopadly.



P. LUKÁŠ FOŠUM, provinciál dominikánů







