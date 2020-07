HOMILIE: Nenechme se ovládnout malomyslností

Vydání: 2020/27-28 Získávat láskou Kristu národ celý, 30.6.2020

Srozumitelnost a důvěryhodnost hlásání věrozvěstů, velikost Boží a malomyslnost lidská. V perspektivě těchto tří vlastností lidských a jedné božské můžeme letos uvažovat o aktuálnosti ducha cyrilometodějské mise. Jen málo slov, ač obecných, má v našem chápání tak konkrétní obsah jako slovo „věrozvěst“. Když ještě dodáme „slovanský věrozvěst“, je již jasné, že jde o svaté Cyrila a Metoděje. Věrozvěsti zvěstovali toho, kdo se nám dává poznat ve víře, a dokázali tuto víru předat důvěryhodným způsobem. Důvěryhodnost jejich zvěstování je vázána na bezúhonnost jejich vystupování a srozumitelnost sdělení: hlásali evangelium lidu blízkým, slovanským jazykem. Hlásali je slovem i příkladem.



A zde už můžeme vyslovit první naléhavou potřebu dneška: chybí nám srozumitelní a důvěryhodní hlasatelé. Slovo „hlasatel“ je podobně jako slovo „věrozvěst“ možná zastaralé nebo příliš zúženě chápané, zvláště v souvislosti s náboženstvím – být hlasatelem neznamená vzít si tlampač a jít křičet na náměstí. Být hlasatelem evangelia znamená především nechat „zaznít slovo pravdy věčné“ ve svém srdci, nechat zazářit velikost Božího světla, pravdu věčného Slova ve svém nitru: otevřít mu svou mysl, poznání a nejhlubší city. A když se nenecháme ovládnout malomyslností, budeme se sami divit, jaké plody může Boží slovo přinést. Svatí Cyril a Metoděj si museli být dobře vědomi i své lidské křehkosti: poklad víry nosíme v nádobách křehkých, hliněných, ale nepodléháme malomyslnosti, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Hlína je sice křehká, zato se dá tvarovat. Nádoba sice uvnitř zeje prázdnotou, ale víra ji může naplnit. Velikost a všemohoucnost Boží spočívá v tom, že v každé době je Bůh sám schopen do mnoha nádob zasít hořčičné semínko víry.



Může se nám dnes zdát, že hlásat obsah křesťanské víry – Krista ukřižovaného a vzkříšeného – je obtížné. Ani pro slovanské věrozvěsty to nebylo jednoduché. Evangelium bude vždycky narážet a nikdy nebude přijímáno snadno a lehce. To nic nemění na jeho pravdě, na jeho jedinečnosti, na jeho síle a kráse: je to Slovo věčného života. Dnes se často hovoří nejen o evangelizaci, ale i o pre-evangelizaci, tedy o jakési přípravě srdcí na přijetí evangelia. Něco takového možná nebylo cizí ani cyrilometodějské misii. Nenechme se tedy ovládnout malomyslností a věřme, že i nám, jsme-li připraveni stát se srozumitelnými a pro druhé důvěryhodnými hlasateli, Bůh bude milosrdně pomáhat. Odhoďme tedy malomyslnost a k důvěryhodnosti a srozumitelnosti přidejme trpělivost. Bůh je větší než naše často malomyslná a ustrašená srdce a je schopen i z nás učinit důvěryhodné hlasatele.



P. LUKÁŠ FOŠUM OP, provinciál dominikánů

