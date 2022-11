HOMILIE: Náš Bůh je s námi

Na tuto neděli nám církev přichystala nádherný úryvek evangelia. Zvu vás ke čtyřem nevšedním pohledům, které nás mohou obohatit.



Nemohu nezačít tím oslovením „Mistře“. Ano, my dnes víme, že Ježíš je Mistr, učitel. Avšak saduceové toto oslovení nepoužili jako vyjádření úcty Ježíšovi, ale jako past, která ho měla ztrapnit a přivést do úzkých. Jakoby říkali: „Tváříš se jako Mistr, ale tuhle otázku nezvládneš, a my tě na tom shodíme. A všichni poznají, že žádný Mistr nejsi.“ A my na tomto případě vidíme, jak je odporné nazývat Ježíše Mistrem bez toho, abychom ho za Mistra považovali v srdci. Samozřejmě se nám může vybavit Ježíšovo slovo: „Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Božího království.“ To se přihodilo těm zákeřným saduceům, ale může se to přihodit i nám.



Pojďme pokračovat. „Mojžíš pro nás ustanovil...“ I zde saduceové ukazují to, co vidíme i dnes. Kde skomírá víra, nastupuje zákon. Tajemství Boha nahrazují lidská ustanovení. I v dnešní době jsou lidé v pokušení dát přednost lidským slovům, která jsou vidět a slyšet, před Bohem, který vidět a slyšet přímo není. A tak nám stále přežívá zákonictví, které Ježíš svým odpůrcům vytýká. Podle Ježíše ale mají být pravidla pomůckou, ne náhražkou Boha. Je možné, že právě proto nejsme jako křesťané 21. století solí země a světlem světa, ale folklórem žijícím podle zastaralého kodexu kanonického práva. Jak se to pozná? Z naší víry se nám vytrácí radost z Boha, svoboda, spontaneita, touha a poznávání Boha ve všednodenních věcech. Kéž se pro nás křesťanství nestane jen tím, co pro nás ustanovil Ježíš, ale živou vírou a cestou za živým Bohem.



Třetí úhel pohledu je neméně zajímavý. Saduceové si zvolili lidskou logiku jako šablonu pro duchovní záležitosti. Ale Bůh pro nás vždycky byl, je a zůstane nelogický. Proč má rád člověka? Proč nabízí odpuštění? Proč nám dává nové a nové šance? Proč nás nezbaví zla, které nás drtí? Nevíme. Na to už lidská logika zkrátka nestačí. Boží logika je jiná, protože se opírá o mysl Boha, nikoliv o chabou mysl člověka. Není snadné tyto mantinely lidské logiky unést. Stejně tak jako není snadné si připustit mantinely našeho poznání, našeho bytí, našich schopností. A tak musíme podle Ježíšova návodu přiznat: Jsme jenom služebníci.



Poslední úhel pohledu ukazuje krásnou a důležitou Ježíšovu větu: Bůh je Bůh živých. To může mít dva významy. Jednak Bůh není záležitostí pouze zemřelých, ale jeho přítomnost zasahuje i mezi nás živé. A pak také ukazuje, že Bůh je Bůh nás – živých. Proto můžeme žít naplno a žít dobře – protože náš Bůh je s námi. Nikoliv v minulosti, nikoliv až přejdeme bránu věčnosti, ale tady a teď.



P. ROBERT BERGMAN, administrátor farnosti Spálené Poříčí a Misionář milosrdenství pro plzeňskou diecézi





