HOMILIE: Mezi Boží vůlí a osobní odpovědností

Vydání: 2023/39 Na křižovatce civilizací v Marseille, 26.9.2023

Jako vojenský kaplan jsem do určité míry vytržen ze sociální bubliny věřících a mám podobnou zkušenost z ponořenosti do občanské společnosti, kterou by bylo možno charakterizovat příměrem P. Tomáše Halíka „supermarket duchovnosti“.



Lidé, kteří se neztotožňují s nějakou konkrétní církví jako institucí, si musí nalézt tak nějak sami odpovědi na palčivé existenciální otázky. Musí se rvát o naději na smysluplnost života, musí objevit hodnoty, které činí jejich život lidštějším, musí nalézt v sobě smysl pro solidaritu. Nikdo jim v tom nepomůže a ti, kteří by mohli, jsou pro ně často nesrozumitelní. Každý den stanou před zrcadlem, spatří sebe sama a musí před sebou obstát. Mají svůj život v rukou a žijí ho s větší mírou zodpovědnosti. Samozřejmě pokud se pro to rozhodnou.



Znám věřící, kteří jsou pravý opak. Spoléhají se tak na Boha, že přešlapují na místě. Stále hledají Boží vůli, ale Bůh jim ne a ne odpovědět. Jsou pasivními konzumenty, lehce ovladatelní těmi, kteří jim říkají, co a jak dělat. Vlastní zodpovědnost necítí, považují se za oběti útoků zlého. Své hřivny zakopávají ze strachu, aby neudělali chybu. Co kdyby nejednali v souladu s Boží vůlí?



Oba dva extrémy obecně popisuje Katechismus katolické církve: „Jsou dva druhy opovážlivosti. Buď člověk spoléhá na své schopnosti (v naději, že se může spasit bez pomoci shůry), nebo příliš spoléhá na Boží všemohoucnost a milosrdenství (v očekávání, že dosáhne Božího odpuštění bez obrácení a slávy bez zásluh)“ (KKC 2092). Téma osobní odpovědnosti založené na svobodě, kterou nám Bůh dal, a důvěře v Boží vedení vychází ze čtení, která byla pro dnešní neděli vybrána.



Základem vztahu mezi Bohem a člověkem je svoboda a partnerství. Stali jsme se účastníky smlouvy, kterou je život. Jedna židovská moudrost tuto smlouvu přibližuje: „Život vezdejší je ve tvých rukou. Život po jeho skončení je v Božích rukou.“ Také svatý Ignác z Loyoly vyslovuje pravidlo: „Jednej tak, jako kdyby všechno záviselo na tobě, a zároveň se modli tak, jako kdyby všechno záleželo na Bohu.“ A do třetice přidávám jeden z konceptů známého duchovního Karla Satorii: Co když je Boží vůlí to, pro co se rozhodneš ty?



Bůh nás jistě bere vážně. Dává nám rozum, přátele a jejich (ne)vyžádané rady, svědomí, které nás jen neobviňuje, ale i ubezpečuje o správnosti našich rozhodnutí a jednání. Stále balancujeme mezi osobní zodpovědností za svá rozhodnutí, která jsou Bohem chtěná, a odevzdáním se Božímu vedení. Tak už zralý dospělý život věřícího vypadá. Nemusíme se bát svých rozhodnutí, která nemusí být ideální nebo dobrá. Ve spolupráci s Bohem se dostaneme zpět na správné cesty. Tak nás ostatně ubezpečuje prorok: „Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře“ (Ez 18, 28).



P. PETR ŠABAKA, vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec





Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články