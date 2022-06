HOMILIE: Láska má tři základní podoby

Vydání: 2022/24 Premiér Fiala u papeže, 7.6.2022

Ve snaze vysvětlit vztah mezi přirozeným a nadpřirozeným poznáním Boha se někdy říkává, že samotnou existenci jediného Boha jsme schopni nějak odtušit sami, zatímco k jeho Trojjedinosti můžeme dospět jedině na základě daru víry. Takové tvrzení v sobě obsahuje bezpochyby mnoho pravdivého, koncilní otcové Prvního vatikánského koncilu, kteří dogmatizovali poznatelnost Boha světlem přirozeného rozumu, by s ním asi souhlasili. Nicméně někteří středověcí autoři a hlavně staří církevní otcové by podobný výrok asi celý nepodepsali, zvlášť ne jeho druhou (nedogmatizovanou) část ohledně (ne)poznatelnosti Trojice.



Například takový sv. Anselm z Canterbury, učitel církve přelomu 11. a 12. století, byl přesvědčen, že Trojice je vlastně člověku nejbližší a možná i nejpochopitelnější pravdou o Bohu. A měl – přinejmenším v určitém pohledu – pravdu, a to navíc navýsost praktickou.



Bůh, kterého poznáváme jako Lásku, totiž nemůže nebýt Trojicí. To jedinečně nějakých padesát let po Anselmovi v návaznosti na sv. Augustina formuloval jiný velký středověký autor, Richard od Svatého Viktora: Láska má přece tři základní podoby (být milujícím, být milovaným a milujícím zároveň a být jen milovaným) a ty musí být v Bohu, je-li dokonalou Láskou. Jinak zjednodušeně řečeno: Láska je dávání a na dávání musí být aspoň dva. Má-li být však dávání skutečné, tedy včetně rozdělení se, musí být právě tři. A protože Bůh musí být Láskou sám v sobě, musí nepotřebovat svět, aby byl opravdu Bohem, musí být Tři: Otec, Syn a Duch Svatý.



A připojíme-li navíc přesvědčení, na které tak rádi navazovali staří církevní otcové, že celý náš svět je nějak „3D“ (vše má počátek – průběh – cíl, výšku – šířku – hloubku, hmotu – tvar – energii a tak podobně), pak můžeme opravdu říci, že tajemství Boží Trojice nám není až tak vzdálené, když se takto ve stvoření odráží, v trojiční struktuře jeho bytí. Jedinečně pak i v naší vlastní duši, ve vnitřní jednotě jejích tří mohutností – poznání, volby a vztahovosti. Není proto divu, že i v celém Starém Zákoně jeho už nejranější křesťanští interpreti Boží Trojici přečetli také: Kdykoli je řeč o Božím Duchu, můžeme v něm vnímat Ducha Svatého, kdykoli o Slovu, můžeme slyšet Syna, kdykoli o Moudrosti, můžeme ji vztáhnout na Syna i Ducha, kteří jsou – slovy sv. Ireneje – v díle stvoření i vykoupení „rukama Otce“.



Je-li nám tedy Boží Trojjedinost nejbližší a v jistém smyslu nejpochopitelnější Boží pravdou, pak můžeme být dnešním svátkem povzbuzeni nejen ve smyslu, že křesťanská víra není nesmyslem ani mýtem, ale i proč by měla být skutečná láska opravdu naším životním údělem: Protože jsme stvoření (s pohledem na Syna) k obrazu a podobě Boha Nejsvětější Trojice, Boha – Lásky.



P. JAN HOUKAL, duchovní správce u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze







Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články