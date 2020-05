HOMILIE: Ježíš odpovídá na otázky, které si klademe

Vydání: 2020/19 ČBK povede Jan Graubner, 5.5.2020

Každý jsme nejspíš někdy byli svědky toho, když řečníkovi bylo vytýkáno, že odpovídal na otázky, které si nikdo neklade. Nám lidem se to stát může, ale Bohu ne. Bůh svým slovem míří přímo k nám a reaguje nejen na otázky vyslovené, ale i na ty, které chováme ve své mysli a v srdci. I Boží slovo této velikonoční neděle se dotýká témat, o nichž v duchu často přemítáme, jako nespokojenost, úzkost či obava, co má ještě v dnešní době platnost, k čemu se lze upínat.



1. Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší úlevu v tom, že pocit nespokojenosti nutně nemusí znamenat něco nepatřičného. Podobně jako my projevovali nevoli helénističtí křesťané. Avšak zatímco my mnohdy zůstáváme u vyjádření nelibosti, apoštolové navrhli řešení problému, kterému se dostalo kladné odezvy: „…vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plni Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol… Ten návrh se zalíbil celému shromáždění.“



Snad každý jsme zažili situaci, kdy se nám žádný návrh nezdál dost dobrý a na každém jsme našli slabá místa. Nehledáme-li však východisko, pocit nespokojenosti přetrvává. Právě v tom nám mohou být inspirací první křesťané, jejich přístup a schopnost dohodnout se.



2. Mnozí ze současníků apoštola Petra, kteří uvěřili v Pána, ho po čase jako kámen odhodili, opustili. Kolik podobných obrazů máme před očima i my: odhazuje se Bůh, víra, rodina i pravé hodnoty jako skromnost nebo pokora. Není divu, že v tomto nejistém životním prostoru se věřící člověk ptá: Jak to mám dělat já? Co dnes vlastně platí? Odpověď nám dává apoštol Petr: „Přistupujte k Pánu, k živému kameni,… On je kámen vyvolený a vzácný,… kámen nárožní.“



Ježíš je živý kámen i pro nás. Kámen, na němž máme i nyní, v době relativizace hodnot, stavět dům svého života, neboť on nás nikdy nezklame. Kéž k Ježíši přistupujeme s bezmeznou důvěrou a nedáme se jen tak ovlivnit a zviklat.



3. V posledních týdnech jsme mohli na vlastní kůži poznat, jak lehce se i do mysli moderního člověka vplíží obavy, jak snadno jeho jednání ovlivní strach. Možná v nás zprávy nezpůsobily hluboký rozvrat, ale přinejmenším jsme si všichni už nebyli tak jisti sami sebou. Jak je dobré si pro podobné chvíle života uchovat hluboko v srdci Ježíšova slova z dnešního evangelia. Slova toho, jenž přemohl smrt a vidí až tam, kam žádný člověk nemůže dohlédnout: „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“



Tato výzva v žádném případě neznamená, že máme být naivní, že máme slepě nebo naopak až příliš sebejistě přijímat, co se děje kolem nás. Ježíšova slova nám poskytují záruku, že Bůh se o nás postará, že pro nás má připravené místo a že nás chce k tomuto cíli dovést nám neznámou cestou budoucnosti.



JOSEF NUZÍK, olomoucký pomocný biskup

Sdílet článek na:

Sekce: Ostatní, Články