HOMILIE: Ježíš kraluje z trůnu kříže

Vydání: 2022/47 Česká kolej na návštěvě u papeže, 15.11.2022

Všude, kde se objevil Ježíš, věci se dávaly do pohybu. Stejně tak lidem, kteří se do jeho blízkosti dostali, se otevíraly oči i rozum. Něco se pohnulo v nich samých. V pozitivním, ale i v negativním smyslu slova. Víme přece, jak se démoni svíjeli a nesnášeli Kristovu přítomnost, i když ve zlosti vyznávali, že je to Syn Boží.

Při slavnosti Ježíše Krista Krále jednak zcela spontánně přemýšlíme o královském Ježíšově trůnu, ale chceme i s Biblí toto téma prozkoumat. Marně bychom královský Kristův trůn hledali na hradech, zámcích či v jiných vznešených palácích. Ježíš totiž kraluje z trůnu kříže a své královské sídlo může mít v každém čistém lidském srdci. Tam by asi jeho královský trůn málokdo hledal.



Přemýšlejme však i o biblicky zachyceném kalvárském dramatu. Ve všech, kteří jsou Kristovu umírání blízko, se něco odehrává. Členové velerady spolu s vojáky se sice vysmívají, ale ve skutečnosti nejsou pravdě o Ježíšově misi daleko. On totiž opravdu jiným pomáhal, a to účinně a hned. Sobě však nikoliv. Mohl by si pomoci snadno, jenže nepřišel, aby pomáhal sobě, ale druhým. Pravý král nemyslí na svůj prospěch, ale na dobro svých poddaných, resp. oddaných. Nezachraňuje sebe, ale hříšníky.



Jeden ze zločinců má pak ve věci Ježíšova mesiášství téměř jasno, když mnozí Kristovi současníci o tom stále pochybovali. On tuší, že spolu s ním a vedle něho visí na kříži opravdový Mesiáš, ale rouhavě a nešťastně si chce vynutit svou záchranu. To nelze. Spása, záchrana je dar, Bohem daný bez nátlaku, zdarma. Zato druhý zločinec se pod Ježíšovým pohledem vzpamatovává a veřejně vyznává, že je trestán spravedlivě. Současně volá, že Kristus je odsuzován nespravedlivě. Přece nespáchal nic zlého! A lotr se bezděčně v té chvíli stává snad jediným Spasitelovým obhájcem. A protože se v tomto lotru i srdce pohnulo a zřetelně se projevila síla duchovní blízkosti s Ježíšem, v posledním okamžiku a z posledních sil prosí o Kristovo milosrdenství. Jistě, obrací se na správného adresáta: umírající Ježíš je skutečně bohatý na milosrdenství. O věčném ráji ví mnoho. O nebeském království ví všechno.



JAN BAXANT, litoměřický biskup







Sdílet článek na:

Sekce: Články, Ostatní