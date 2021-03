HOMILIE: Jde o všechno, jde i o tebe – ale nestojí to na tobě

Ve Svatém týdnu jde o víc než o nás. Bojuje se na vyšší úrovni. Kristus demonstruje sílu Boží dobroty. Ve velikonoční sekvenci za týden zazpíváme: „Se smrtí život utkal se v podivuhodném zápase.“ Pašije nám stavějí před oči zápas Pána života se zlem a smrtí, zápas, který nestojí na výkonech či selháních jednotlivých lidí kolem, ale také zápas, kdy naše lidská slabost a slepota vystupují na povrch ještě jasněji než při prvotním hříchu.



Zahleďme se na apoštoly – po třech letech intenzivního tréninku a sdílení s nejlepším učitelem stále žijí v iluzích o tom, co sami dokážou, zrazují, prchají, zapírají, schovávají se. Evangelista Marek dokonce pod křížem nezmiňuje ani toho jednoho, který tam Kristu pravděpodobně alespoň zůstal nablízku. Z těch, na nichž bude stát církev, zápas nevybojuje nikdo. Ostatní se v tom chaosu chovají obdobně – projevují, v co vlastně věří a díky čemu přežívají: velerada si potřebuje uchovat moc, Pilát se snaží zachovat pořádek a klid, jednotlivci v davech snadno odkládají své přesvědčení. Vlci vyjí s vlky, ovečky se proměňují v šedé neviditelné myši, kterým nic nehrozí, obětním Beránkem je jen jeden: Boží Syn. Jiný Mesiáš tam není ani náznakem – i my bychom pravděpodobně volali „ukřižuj“ či utekli. Čekal ale Kristus, že tam bude někdo bojovat po jeho boku? Věděl, co je v člověku. Kdo tu tedy bojuje a za co?



Zlu nejde v první řadě o nás. Pro zlo jsme jen prostředkem, jak vyjádřit pohrdání a revoltu vůči Bohu. Při každém našem pádu jako by se had vysmíval Stvořiteli, jak neprozřetelně povolal k životu právě člověka, jak nemoudře se rozhodl právě v člověka vtělit.



Bohu naproti tomu právě o nás jde. Má nás rád, chce se nám a s námi sdílet. Sv. Augustin to výstižně vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“ Pán nemůže přihlížet, když jsme mimo. Nejsme pro něho prostředkem ke štěstí, k zabezpečení, k dosahování cílů, které by sám nezvládal. Chce nás a náš život, je sám jeho smyslem. Viděl, že je nad naše možnosti se po hříchu k němu vrátit, proto přišel a zvítězil. Udělal to jako Bůh, výsledkem je nové stvoření.



Vstupujeme do Svatého týdne. Buďme Kristu navzdory své slabosti nablízku! Kdy jindy si lze více uvědomovat, že se nás zastává sám Nejvyšší. Ať Kristova moc, kterou během následujících dnů můžeme vnímat v jeho postojích, krocích a bojích, inspiruje a promění každého z nás, stejně jako to dokázala tehdy!



P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.







