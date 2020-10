HOMILIE: Co je nejdůležitější a největší přikázání?

Vydání: 2020/43 Nabídnout ruku k pomoci, 20.10.2020

V dnešním evangeliu slyšíme, jak k Ježíši přichází jeden znalec Zákona s úmyslem přivést ho do úzkých. Ptá se, které přikázání v Zákoně je největší. Podle zákoníků měla všechna přikázání stejnou hodnotu, protože pocházela od Boha a Mojžíše, a proto musí mít stejnou důstojnost a vážnost. Je to tedy otázka velice lstivá.



Pán na ni ale odpovídá božsky dokonale: Cituje přikázání lásky k Bohu a bližnímu a říká, že na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i proroci. Všechna přikázání jsou rozvedením těchto dvou. Touto odpovědí pomáhá Pán i nám poznat, co je nejdůležitější pro náš život na této zemi. Jaké je naše poslání. Milovat Boha a bližního. To je totiž ten pravý způsob, jak žít náš život dobře.



Max Kašparů ve své knížce „Malý kompas víry“ v kapitole o 2. přikázání píše: „Bůh má i jiná než vlastní jména. Jménem Božím je i Láska, Pravda, Spravedlnost. Brát tato jména zbytečně znamená pohrdat obsahem lásky, pravdy a spravedlnosti.“ Jak by světu, společnosti i nám samotným pomohlo, o kolik problémů by bylo méně a jak by i nám bylo lépe, kdybychom tyto hodnoty a Boha, který je jejich pramenem, měli rádi a brali je vážně.



To potvrzují i mladí italští manželé Petrillovi. Prožili na první pohled těžký životní příběh. Měli dvě děti, které jim zemřely krátce po narození. Nakonec zemřela i maminka, když se rozhodla odložit vlastní léčbu rakoviny, aby donosila a porodila třetí děťátko. Vším ale prošli díky lásce k Bohu a sobě navzájem. Vše velmi pěkně popisuje kniha „Smrt nemá poslední slovo“, kterou vřele doporučuji ke čtení. V ní mimo jiné říkají: „Nejsme lidmi proto, abychom dosáhli úspěchu v práci, měli pěkný dům, dobré zdraví nebo pověst. Jsme lidmi, abychom milovali.“ – „Rodíme se z aktu lásky; žijeme, abychom milovali a byli milováni, a umíráme, abychom poznali pravou Boží lásku. Cílem našeho života je milovat a být neustále připraveni učit se milovat ostatní tak, jak jen Bůh ti to může ukázat a naučit tě to.“



Obě citovaná svědectví potvrzují, že cesta lásky k Bohu a bližnímu je tím pravým způsobem, jak prožít život dobře – a navíc jak za sebou zanechat ve světě dobrou stopu. To nakonec potvrzuje svým jednáním i sám Kristus. Přestože za ním znalec Zákona přichází se zlým úmyslem dostat ho do úzkých, odpovídá mu tak, že se může zamyslet nad svým jednáním a může se změnit. Pán má rád i tohoto znalce Zákona a zve i jeho, aby nepromarnil svůj život zlem, ale vydal se na cestu dobra a lásky, která ho může učinit šťastným a svět lepším.



Dovolme proto dnes Kristu, aby přišel i k nám, aby nově vstoupil i do našich životů. Dovolme mu, aby i nám řekl: „mám tě opravdu rád,“ a nechejme si od něj pomoci k životu v lásce. Můžeme to udělat naprosto konkrétně: Máme například problém někomu odpustit? Dovolme Ježíši, aby do naší neschopnosti nebo neochoty vstoupil a pomohl nám.



P. PETR KÁŇA, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

